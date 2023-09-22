Ataşehir Belediyesi'nin 8. Kardeş Kültürlerin Festivali'nde Türk Halk Müziği'nin Usta İsimleri Sahne Aldı

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği 8. Kardeş Kültürlerin Festivali'nin altıncı gününde Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan ve Tolga Sağ müzikseverlere türkü ve deyiş ziyafeti yaşattılar.

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği 8. Kardeş Kültürlerin Festivali'nin altıncı günkü konukları, Türk Halk Müziği'nin usta isimleri Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan ve Tolga Sağ oldu.

Ataşehir Belediyesi'nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Kardeş Kültürlerin Festivali'nin altıncı gününde usta sanatçılar Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan ve Tolga Sağ müzikseverlere türkü ve deyiş ziyafeti yaşattılar. Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı'nda gerçekleşen konsere; CHP PM üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Doğuşcan Aydın Aygün, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Belediye Meclis Üyeleri, Ataşehirli Muhtarlar ve çok sayıda Ataşehirli katıldı.

Konser programında sırasıyla Türk Halk Müziği ses sanatçıları Tolga Sağ ve Erdal Erzincan sahne alarak türkülere ses verdiler. Ardından Arif Sağ ve Belkıs Akkale sevilen eserlerini dinleyicilerle hep bir ağızdan seslendirdiler. Anadolu'nun birçok yöresinden türkülerin seslendirildiği gecede sanatçıların muhteşem performansı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Bağlama ustası Arif Sağ'a ve geceye emek veren sanatçılar Belkıs Akkale, Erdal Erzincan ve Tolga Sağ'a teşekkürlerini sunan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, festival anısına sevilen sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.

Festival programı; 22 Eylül Cuma günü Kayışdağı Mahallesi'nde Mustafa Ceceli ve Selçuk Balcı konserleri, 23 Eylül Cumartesi günü Atatürk Mahallesi ATAPARK Konser Alanı'nda sevilen Türk rock grubu Duman konseri ve son olarak 24 Eylül Pazar günü İçerenköy Mahallesi Adem Sokak'ta Tan Taşçı konseriyle son bulacak.