TÜRKİYE ile Kazakistan arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla Astana'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Türk Film Günleri başladı. Açılış galasında Türk film ve dizilerinin sevilen oyuncuları yoğun ilgi gördü.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği desteğinde, Yerli Düşünce Derneği tarafından 26-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Film Günleri'nin açılışı yapıldı. Astana'da Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in katılımıyla gerçekleştirilen galada Türk film ve dizilerinin sevilen oyuncuları, Rıza Kocaoğlu, İlay Erkök ve Sezgin Erdemir ile yönetmenler Ali Özel, Uğur Yağcıoğlu ve yönetmen/müzisyen Aydın Sarman ile senarist Pınar Yağcıoğlu, kırmızı halıda sinemaseverleri selamladı. Kazakistanlı hayranları, Rıza Kocaoğlu başta olmak üzere kırmızı halıda oyunculara yoğun ilgi gösterdi.

TÜRK-KAZAK ORTAK YAPIM VURGUSU

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Kazakistan ile Türkiye'nin birbirine çok yakın iki ülke olduğunu ve daha da yakınlaşmak için etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. İstanbul'da gerçekleştirilen Korkutata Film Festivali'ne Kazakistan'dan önemli katılım sağlandığını söyleyen Güven, Türkiye'nin Antalya'da gerçekleştirdiği COP31 İklim Zirvesi kapsamında çevreci 5 filmin çekildiğini belirtti. Bu filmlerden birini Kazakistan'a getirdiklerini belirten Birol Güven, "İnşallah önümüzdeki yıl, Kazakistan ile birlikte yaptığımız filmleri seyrederiz" diye konuştu.

'AYAKTA İZLEMEYE HAZIR İZLEYİCİLER VAR'

Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Kültür Komitesi Sinema Dairesi Başkan Vekili Altınbay Aymahan Esjanulı da konuşmasında, bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki kültürel bağların gelişmesine önemli katkı sunduğunu söyleyerek, "Türk sinemasının Kazakistan'da kendine özgü geniş bir kitlesi var. Ayakta izlemeye hazır olan izleyicilerimiz var" dedi.

'TÜRK DİZİLERİ İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR'

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da Türkiye ile Kazakistan arasında kültürel alanda güçlü bir ilişki olduğunu vurgulayarak, "Ortak yapımlar dahil yeni projelerin gerçekleşmesini diliyorum. Türk dizileri kültürel ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu'nun da konuşma yaptığı gecede ilk olarak 'Diğerkam' filmi gösterildi. Ardından da programa katılan sanatçılara plaket verildi.

OSKAR ADAYI FİLM İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Gala gecesinde ayrıca, 99'uncu Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlenen 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' filmi de gösterildi. Yönetmenliğini Tunç Davut'un yaptığı filmde Feyyaz Duman, Ali İpin ve Selen Kurtaran başrolleri paylaşıyor.

30 Kasım'da sona erecek Türk Film Günleri kapsamında, Rıza Kocaoğlu ve İlay Erkök'ün başrol oynadığı 'Diğerkam'ın yanı sıra, 14'üncü Boğaziçi Film Festivali'nde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu ve FİYAB En İyi Yapımcı Ödülleri'ni kazanan 'Beklenti' filmi, Emrah Aguş'un yönettiği, İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nu başrollerde buluşturan 'Mutluyuz Mu?' filmi, yönetmenliğini İsmail Fidan'ın üstlendiği Rafadan Tayfa filmlerinin 5'incisi 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' filmi, Yüksel Aksu imzalı Deniz Barut ve Ozan Akbaba'nın rol aldığı 'Bak Postacı Geliyor' filmi izleyiciyle buluşacak.

Öte yandan gala öncesinde oyuncular Astana'da köy ziyaretinde bulunarak Kazak çadırını gezip, ok attı, at bindi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı