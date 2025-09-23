Assos Ören Yeri'nde Anıt Mezar Restorasyonu Başlıyor

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki en iyi korunmuş Helenistik Çağ kentlerinden olan ve Paleolitik dönemden bugüne kesintisiz yaşamın devam ettiği Assos Ören Yeri'nde, Geleceğe Miras Projesi kapsamında anıt mezar restore edilerek yeniden ayağa kaldırılacak.

Aristoteles başta olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu, Yunan şehir devletinin en güzel modelleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'ndeki kazılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında, yurt içi ve dışından gelen toplam 25 kişilik ekiple sürdürülüyor. Kentte daha önceki yıllarda bulunan anıt mezar restore edilerek yeniden ayağa kaldırılacak. Assos kazılarının İÇTAŞ A.Ş. sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında 12 ay boyunca devam ettiğini belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki projelerden bir tanesi tiyatro. Kentin en görkemli yapılarından bir tanesi. Bu yapının restorasyon projesinin hayata geçirilmesi için artık sayılı günler kaldı" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA TEKRAR AYAĞA KALDIRILACAK'

Prof. Dr. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yapı dışında yine Geleceğe Miras Projesi kapsamında kentin batı yönündeki anıtsal kapının yanında bir mezar yer almakta. Bu mezar Roma döneminde bu kentte yaşamış olan Romalı tüccar Publius Varius'a ait. Mezar, bir oda mezar ve üzerinde yüksek bir çatıdan meydana geliyor. Bu mezar özellikle plan olarak Afrika ya da Suriye'de gördüğümüz farklı bir mezar çatı sistemine sahip. Bu mezar önümüzdeki yıllarda tekrar ayağa kaldırılacak. Bu yapı ayağa kaldırıldığı zaman batı kapısına ulaşan antik caddeden gelen insanlar karşılarında her 2 tarafı kulelere desteklenmiş anıtsal kapı ve bunun yanında yine Roma dönemini temsil eden oldukça etkileyici olan mezar yapısını görecekler. Gelecekteki amaçlarımızdan bir tanesi de her yıl kentin önemli resmi yapılarının bir bölümünü ayağa kaldırarak ziyaretçilerin bu antik dönemdeki yapıların plan ve mimari özelliklerini daha iyi kavramalarına yardımcı olmak."

'AMACIMIZ ESKİ GÖRÜNÜMÜNE KAZANDIRMAK'

Anıt mezar ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Sözünü ettiğimiz mezar Roma İmparatorluk döneminde Assos'ta yaşamış bir tüccar olan aynı zamanda Publius Varius adındaki bir kişiye ait. Bunu mezarda yapılan kazılarda ele geçen yazıtlardan anlıyoruz. Yine bu yapı 1882 yılında Amerikalılar tarafından açığa çıkartılmış ve burada hem bu yapının kime ait olduğunu gösteren yazıt hem de içinde bu mezarın tahrip edilmemesine yönelik bir beddua niteliğinde yazıtların da yer aldığını görmekteyiz. Bu yapının en büyük özelliği aslında tamamen yerel taş olan, andezit dediğimiz taştan yapılmış bir mezar. Çatının en üst kısmında ise bir heykelin yer aldığını bilmekteyiz. Restorasyon çalışmalarında Assos dikkat ettiğimiz bir konu; eksik olan parçaların yine bu bölgenin yerel taşlarından tamamlanması. Publius Varius mezarında da amacımız bu mezarın eksik olan taşlarının yine bölgede bu taşlara en yakın olan bir taş cinsi kullanaraktan yeniden eski görünümüne kazandırmak. Bu sayede hem mezarda yapılan restorasyonun renk tonundan anlaşılması sağlanacak. Aynı zamanda da taş malzeme kullanarak bu restorasyonun daha estetik görünümünü sağlanacaktır" diye konuştu.