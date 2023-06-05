Aşkın Nur Yengi 500 öğrenciyle sahne aldı

Türkiye'nin ilköğretim düzeyindeki öğrencilerinden kurulu filarmoni orkestrası 'Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu', sanatçı Aşkın Nur Yengi ile aynı sahneyi paylaştı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen geleneksel yılsonu konserinde sahne alan 500 kişilik orkestra ve koro öğrencisi, Aşkın Nur Yengi'nin unutulmaz şarkıları ile izleyicileri 90'lı yıllarda bir yolculuğa çıkardı.

2022 - 2023 öğretim yılının bitmesine sayılı günler kala, Bilfen Ortaokullarının İstanbul içi ve İstanbul dışı kampüslerinden, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçilen 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerinden kurulu 500 kişilik Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, bu kez Türk Pop müziğinin sesi Aşkın Nur Yengi ile aynı sahneyi paylaştı. Haliç Kongre Merkezi'nde, 4 Haziran'da gerçekleşen geleneksel yıl sonu konserinde Bilfenli öğrencilerle sahne alan olan Aşkın Nur Yengi şarkılarını öğrencilerle seslendirdi.

"BU GECE MESLEK HAYATIMDA 40'INCI YILIMIN SÜRPRİZİ OLSUN"

Orkestra öğrencilerinin; keman, gitar, flüt, çello ve klarnetleri ile sahne aldığı gecede 'Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Bilfen Korosu'yla olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Aşkın Nur Yengi, "Bu gece bir sanatçının başına gelebilecek en güzel şeyi yaşayacağım. 40 yıllık meslek hayatımda, 500 efsane, pırıl pırıl cumhuriyet çocuğuyla şarkılar söyleyeceğiz. Muhteşem bir gece. Böyle hem akademik anlamda hem de müzikal anlamda çok başarılı olan bir okul ile yan yanayım. O yüzden herhalde benim sanat hayatımın en önemli, bir de 40'ıncı yılım olacak onun da sürprizi olsun bana bu. Bugün provada öğrencilerimiz çığlık çığlığa bağırıyordu. 'Ne oldu' diye sorunca 'Bugün yapılan LGS'de, 22 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlamış. Öğrenciler Türkiye şampiyonları arasında yerlerini alacaklarmış.'. Çok mutlu oldum, onları kutluyorum" dedi.

"12-13 YAŞIMDA BEBEKTE SAHNE ALMIŞTIM"

Sahnede muhteşem bir kalabalık olduklarını belirten Aşkın Nur Yengi, "Sahneye çıkmadan önce hepimiz çok heyecanlıyız. Öğrencilerimizin anne ve babaları da buradalar. Muhteşem çocuklarını seyredecekler. Bugün burada var olan çocuklarımız 6 ve 7'nci sınıflar. Yani yaşları 11-12 gibi düşünün. Ben onların yaşında, yani 12-13 yaşındayken Bebek Park Gazinosu'nda sahneye çıktım. Dolayısıyla şimdi ben mesela kendime soruyorum, kendi kızıma hani böyle bir şey için müsaade eder miyim? Ne cesaretmiş diyorum. Ama tabii o zaman Türkiye güvenlik anlamında çok daha farklı boyuttaydı. Çocuklarımız sokaklarda oynayabiliyordu. Bahçede oynayabiliyorlardı. Arkadaşlarıyla bir yerlere gidebiliyorlardı" şeklide konuştu.

"SON KONSERİMİZİ BÖYLE GÜZEL BİR SANATÇIMIZLA BİTİRMEK VE YAPMAK ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Aşkın Nur Yengi ile röportaj sırasında konuşan öğrenci Kuzey Karakuş, "Çok heyecanlıyım. İleride ya gitarist olmayı yani müzik hayatımda bir ileri bir adım atmak istiyorum. ya da bilime bir adım atıp bilimde kendime büyük başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

Yine röportaj sırasında konuşan Elif Mira Yeteroğlu ise şunları söyledi:

"Öncelikle Aşkın Hanım bizim okulumuza gelmeyi ve bizimle konser vermeyi kabul ettiği için çok mutluyum. Çok çok sevdiğim ve dinlediğim bir sanatçısınız. Bilfen'deki son konserimiz. Son konserimizi böyle güzel bir sanatçımızla bitirmek ve yapmak çok hoşuma gitti."

"BÖYLE BİR ÜNLÜYLE AYNI SAHNEDE OLMAK DA BÜYÜK BİR ŞANS AÇIKÇASI"

7'nci sınıf öğrencisi Elanur Gümüşdağ, "Bilfen'de çoğu zaman böyle konserler olmuştu. Onlara da çıkmıştım. 7 yıldır keman çalıyorum. Keman benim ruhumu bıraktığım, eğlendiğim bir hobi diyebiliriz. Bu akşam da heyecanlıyız ve stresliyiz. Çünkü nasıl bir şeyle karşılaştığımızı bilmiyoruz. Çünkü ilk defa bu kadar büyük bir yerde çıkıyoruz" dedi.

6'ncı sınıf öğrencisi Batu Akan duygularını, "Çok heyecanlıyım çünkü ilk kez böyle bir konsere çıkacağım, şarkı söyleyeceğim. Çoğunlukla zaten okul böyle şeyler düzenliyor. Çok seviyorum" şeklinde ifade etti.

Son olarak 6'ncı sınıf öğrencisi Defne Gökmen ise "Kendimi çok gururlu hissediyorum. Çok heyecanlı hissediyorum. Çünkü böyle bir ünlüyle aynı sahnede olmak da büyük bir şans açıkçası" şeklinde konuştu.

GELENEKSELLEŞEN YIL SONU KONSERLERİ DEVAM EDİYOR

Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, daha önceki yıllarda Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Teoman, Emma Shapplin, Sertap Erener, Enrico Macias, Nilüfer, Candan Erçetin ve Kubat gibi birçok ünlü isimle aynı sahneyi paylaştı. Bilfen Okullarında evrensel bir kültür dili olarak benimsenen enstrüman eğitiminin bir sonucu olan gecede orkestra şefliğini Bilfen Müzik Öğretmeni Atilla Azizi üstleniyor. Aşkın Nur Yengi ve Bilfenli öğrenciler; sanatçının sevilen parçalarından 'Yabani', 'Allah Şahit', 'Yalancı Bahar', 'Sana Değmezmiş', 'Kara Çiçeğim', 'Nazlanma', 'Ay İnanmıyorum' gibi unutulmaz şarkılarını seslendirdi.