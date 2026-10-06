Asker ressamların sergisi Ankara'da açıldı, 25 Ekim'e kadar sürecek

Asker ressamların eserlerinin yer aldığı sergi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu'nda sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Asker Ressamlar Sergisi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunan Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu'nda görücüye çıktı. 25 Ekim tarihine kadar sürecek sergiye pek çok asker ressam ve davetliler katılım sağladı.

"Asker ressamlarımız üretkenlikle görev bilincini buluşturmaya devam etmektedirler"

Türk dünyasında sanatın önemine değinen Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Asker ressamlarımız, gözlem ve fırça kudreti ile anı hafızaya aktarmaya, disiplin ve estetiğin, üretkenlikle görev bilincini buluşturmaya devam etmektedirler. 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında yer alan Ankaralı Ressamlar Sergisi bu tarihi sürekliliğin anlamlı bir ifadesidir. Sevginin, gönül coğrafyamızın göz bebeği olan Türk dünyası teması ile açılması da ayrı bir anlam taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de resim sanatı, harita çizim dersleri olarak başlamıştır"

Türkiye'de resim sanatının geçmişini anlatan Asker Ressamlar Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Sosay, "Türkiye'de resim sanatı 1795 yılında, III. Selim döneminde İstanbul'daki Topçu Okulu'nda, harita çizim dersleri olarak başlamıştır. Burada yetişen subaylar yurtdışına gönderilerek, çok iyi atölyelerde ders alarak tekrar vatanımıza dönüp askeri liselerde, ortaokullarda, harp okullarında resim derslerine başlamışlardır" ifadelerini kullandı.

"200'ü seramik sanatçısı 200'ü de ressam olmak üzere amatörce özel dersler aldık"

Asker Ressamlar Onursal Başkanı Cihangir Akşit, "Biz bu yolculuğa, askerlin büyük çoğuyla 1980 yıllarında o sınıflarla başladık. O sınıfların ilk seçmelere geldiği günleri hatırlıyorum. Silahlı Kuvvetler bizlere öyle bir fırsat tanıdı. Bir anda 400 kişiye yakın, 200'ü seramik sanatçısı 200'ü de ressam olmak üzere amatörce özel dersler alarak çok değerli ressamlarımızı da oraya getirdik. Hep birlikte çok güzel işler çıkarttır. Peş peşe sergiler açtık ve böyle bir gelenek başlattık" diye konuştu.

"İlk resmim 'Metehan'ın Islıklı Okları"

İki resim ile beraber kadın subay olarak sergiye katıldığını belirten Emine Alkanalka Suse, "Haritacı subaylarla başlayan bu resim sevdası, askerler arasında bugünlere kadar ulaştı. İlk resmim 'Metehan'ın Islıklı Okları', ikinci resmin de 'Cemalettin'in Son Bakışı" ifadelerine yer verdi.

"Göktürklerden bugüne kadar olan kültürü yansıtmaya çalıştım"

Yaklaşık 30 yıldır sanatla ilgilendiğini söyleyen Nazım Kervan, "Resimde kazıma tekniği dediğimiz bir teknik kullanıyorum. CMY dediğimiz renkleri kullanıyorum. Üç transparan rengin birleşiminden oluşan renkleri kullanıyorum. Resmin hikayesi, Göktürklerden bugüne kadar olan kültürü yansıtmaya çalıştım. Göktürkler de, Selçuklu dönemi de Osmanlı dönemi de var. Aynı zamanda günümüz Türk kadını da var" değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından, sergi gezilerek ressamların eserleri incelendi.

Sergide Ali Bey, Halil Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Hüseyin Giritli, Diyarbakırlı Tahsin, Ali Sami Yetik, Mehmet Ruhi Arel, Ali Cemal Benim ve Hikmet Onat'ın eserleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı