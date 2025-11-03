Antalya Kütüphanesi'nde Azerbaycan Seçkisi Oluşturuldu

Antalya Kütüphanesi'nde Azerbaycan ile kültürel işbirliğini güçlendirmek, okuyuculara edebiyatını, tarihini, kültürünü tanıtmak amacıyla Azerbaycan Seçkisi oluşturuldu.

Kepez Belediyesi ve Azerbaycan Kültür Merkezi işbirliğinde hazırlanan seçkide 759 kitap yer aldı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, kütüphanedeki törende yaptığı konuşmada, böyle bir seçkinin hazırlanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın köklü geçmişe sahip olduğunu belirten Kerimli, "Azerbaycan edebiyatının Antalya'daki kütüphaneden okuyuculara ulaşması bizim için özel bir anlam taşıyor. Azerbaycan edebiyatının, edebi fikrinin daha yakından öğrenilmesi açısından böyle bir bölümün hazırlanması önemli bir hizmet oldu. İki devlet arasında kardeşlik, dostluk bağlarının kuvvetlenmesine hizmet edecektir." dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de Antalya Kütüphanesi'nde binden fazla Azerbaycanlı okuyucunun kayıtlı olduğunu söyledi.

Azerbaycan ile kültürel alanda güzel bir işbirliğine ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Kocagöz, "Toplam 759 kitabımız var, bunun 400'ü Azerbaycan Kültür Derneği'nden geldi." dedi.

Kocagöz, işbirliğinin devam edeceğini bildirdi.

Seçkideki eserlerden bazıları

Seçkide, Azerbaycan'ın Yeniden Doğuş Sürecinde Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, Haydar Aliyev: Büyük Devlet Adamı, Nizami Gencevi: Azerbaycan'dan dünyaya ve Azerbaycan Türkçesinin en önemli temsilcileri olan Nesimi, Fuzuli, Nizami Gencevi ve Şehriyar'a ait eseler yer alıyor.

Ayrıca, Nadir Eserler Kütüphanesi'nde Azerbaycan bayrağında mavi-yeşil-kırmızı renkler ile simgelenen "Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" ilkesini formüle eden Hüseyinzade Ali Bey'in ıslak imzalı, Atatürk'ün arkadaşlarından Kazım Nami Bey'e kendi el yazısı ile ithaf ettiği bir kitap da sergileniyor.