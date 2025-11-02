Antalya Film Festivali'nde 'Tavşan İmparatorluğu' Rüzgarı

'YÜREKTEN BİR FİLM OLDU'

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Görüntü Yönetmeni', 'En İyi Sanat Yönetmeni', 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', 'Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü' ve 'Sungu Çapan Sinema Yazarları Ulusal En İyi Film Ödülü' kategorilerinde toplam 7 ödüle layık görülen 'Tavşan İmparatorluğu' filminin yönetmeni Seyfettin Tokmak, ödül töreninin ardından duygularını dile getirdi. Seyfettin Tokmak, "Kendini anlatmak gerçekten çok zor. Bu film bizim için çok kıymetliydi, yıllara yayılan bir emeğin ürünü. Ekibi bir araya getirebilmek için çok çaba harcadık, karın altından çıkmak, zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldık. Ama herkesin emeğini kattığı, yürekten bir filmdi bu" dedi.

'BİR ÖDÜL ALACAĞIMI DAHİ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Sinemanın kolektif bir sanat olduğuna dikkati çeken Tokmak, "Sinema tek başına bir yönetmenin yapabileceği bir iş değil, bu bir ekip işi. Böyle bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Karanlıklar içinde, bu dünyaya ait olmayan bir evren kurduk. Samimi ve hakiki bir film yaptığımızı biliyordum. Bir ödül alacağımı dahi düşünmemiştim ama 62 yıldır hayallerimizi süsleyen Antalya Film Festivali'nden 7 ödülle dönmek rüya gibi" diye konuştu.