Antalya DOB, 'Paquita-Bir Yaz Gecesi Rüyası' ile Sanatseverleri Buluşturuyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Paquita-Bir Yaz Gecesi Rüyası"nı sezonun son temsilleriyle sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre bale eseri, yarın saat 20.00'de ve 15 Kasım saat 15.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Temsilinin son perdesinde klasik bale dünyasında başyapıt olarak nitelendirilen "Paquita" balesinin final tablosu "Paquita Grand Pas Classique", izleyicilerle buluşacak.

Ludwig Minkus'un bestelediği ve Marius Petipa'nın klasik koreografisiyle sahnelenen eser, Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuldu.

Paquita balesinde "Paquita" karakteri İaroslava Volkova, "Lucien d'Hervilly" ise Kanat Nadyrbeg Uulu tarafından canlandırılacak.

Bale eserinde Bengü Altunkaş, İlayda Binzet, Milina Fidan, Chisato Ishikawa, Sayaka Matsushita, Saki Ota, Başak Özbek, Riine Sasaki, Selin Telek, Deniz Ünal, Sevim Yıldız, Işıl Ayaz, Zeynep Turan, Volkan Altunel, Burak Burçak, Tolga Burçak, Burak Özbek, Yağızhan Danış, Ryuhei Ito, Cenk Tan Karayel, Kaname Noi ve Teimu Onishi görev alacak.

Antalya DOB Orkestrası'nı şef Pavel Petrenko yönetirken eserin başkemancılığını Ece Özbek üstlenecek.

Kostüm tasarımı Gazal Erten, dekor tasarımı Talat Ayhan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanan eserde Antalya DOB Korosu Şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.