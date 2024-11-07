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Antalya'da 'Yüzyıllık Destan: Ateş' Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Gördü

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Kültür Yolu Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen 'Yüzyıllık Destan: Ateş' adlı tiyatro oyunu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Barış Erdenk'in yönettiği ve Kurtuluş Savaşı ruhunu işleyen oyun, seyircilerden alkış aldı.

Antalya'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında "Yüzyıllık Destan: Ateş" tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ankara Devlet Tiyatro sanatçıları tarafından Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun seyirciden yoğun ilgi gördü.

Barış Erdenk'in yönettiği, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanına kadar yaşanan milli mücadele ruhunu konu alan oyunun proje koordinatörlüğünü Gonca Eryiğit yaptı.

Gecenin sonunda oyuncu kadrosu sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Kültür Sanat
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