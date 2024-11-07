Antalya'da 'Yüzyıllık Destan: Ateş' Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Gördü

Antalya'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında "Yüzyıllık Destan: Ateş" tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ankara Devlet Tiyatro sanatçıları tarafından Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun seyirciden yoğun ilgi gördü.

Barış Erdenk'in yönettiği, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanına kadar yaşanan milli mücadele ruhunu konu alan oyunun proje koordinatörlüğünü Gonca Eryiğit yaptı.

Gecenin sonunda oyuncu kadrosu sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.