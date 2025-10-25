Antalya Altın Portakal Film Festivali 'Gelin Takımı 2' ile Başladı

BU yıl 62'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk günü 'Gelin Takımı 2' filminin galasıyla tamamlandı. Galanın ardından film ekibi söyleşide izleyicilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan 62'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ilk gün, başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı 'Gelin Takımı 2' filminin galasıyla tamamlandı. Festivalin merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Aspendos Salonu'nda düzenlenen gösterim öncesinde filmi izlemek için gelenler kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın yaptığı filmin gösteriminin ardından oyuncular Nilperi Şahinkaya, Ecem Erkek, Baran Bölükbaşı, yönetmen Doğa Can Anafarta ve yapımcı Emre Oskay izleyicilerle söyleşide bir araya geldi. Söyleşi sırasında seyircilere filmin hangi serisinin daha güzel olduğunun sorulmasına üzerine seyirciler 2'nci filmin daha güzel olduğunu söyledi. Bunun üzerine yönetmen Anafarta, seyircilerden cevabı tekrar etmelerini isteyerek o anı cep telefonuyla görüntüledi.

Filmin başrol oyuncularından Ecem Erkek, "Bu ekip içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Filmde 5 kadın birbiriyle tartışmadan, birbirini çekiştirmeden mükemmel bir set geçirdik. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor, saygı duyuyor. O yüzden bu kadar keyifli film çekiyoruz. Biz çok eğleniyoruz" dedi.

'AİLE GİBİYDİK'

Filmi 4 haftada çektiklerini söyleyen yönetmen Doğa Can Anafarta, "Kimi zaman çekim konusunda fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Kimi zaman onlar haklı çıkıyor, kimi zaman herkes haksız çıkıyor ama güzel oluyor. Aile gibiydik. Kadınlarla çalışmak daha zevkli bence" diye konuştu.

Festivalde 2 filminin yarıştığını söyleyen yapımcı Emre Oskay, "Birçok filmde çalıştım aslında. Senaryo okumayı seviyorum ve her filmle bir bağ kuruyorum. Her filmin ayrı bir yolculuğu var. Gelin Takımı'nı çok severek yaptık ve umarım devamı da gelir" dedi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya da filmi Fethiye ve İstanbul'da, keyifle çektiklerini söyledi.