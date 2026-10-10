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Ankara Kızılcahamam'da 93 yaşındaki Özen, 60 yıldır bastonları ücretsiz hediye ediyor

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Ankara Kızılcahamam'da 93 yaşındaki Özen, 60 yıldır bastonları ücretsiz hediye ediyor
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Kızılcahamam'da yaşayan 93 yaşındaki Hacı Mehmet Özen, yaklaşık 60 yıldır yaptığı bastonları ücret almadan hediye ediyor. Özen, bu geleneği yalnızca el sanatı değil, insanlara iyilik ulaştırmanın bir yolu olarak görüyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Hacı Mehmet Özen, 60 yılı aşkın süredir yaptığı bastonları hiçbir ücret almadan insanlara hediye ediyor.

Kızılcahamam'da yaşayan Hacı Mehmet Özen, yarım asrı aşan ustalığı ve karşılık beklemeden sürdürdüğü emeğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 60 yıldır baston yapan Özen, bugüne kadar ürettiği bastonlardan herhangi bir ücret almadığını, onları insanlara hediye ettiğini belirtiyor.

93 yaşında olmasına rağmen baston yapımına gönül veren Hacı Mehmet Özen, bu geleneği yalnızca bir el sanatı olarak değil, aynı zamanda insanlara iyilik ulaştırmanın bir yolu olarak görüyor.

Yaptığı bastonları hediye etme anlayışını anlatan Özen, "Peygamber Efendimizin sünnetidir, hediye etmek" sözleriyle düşüncesini ifade ediyor.

Günümüzde emeğin çoğunlukla maddi karşılıkla ölçüldüğü bir dönemde, Hacı Mehmet Özen'in yıllardır sürdürdüğü bu davranış; paylaşmanın, gönüllülüğün ve karşılıksız iyiliğin güzel bir örneğini oluşturuyor.

Kızılcahamam'da 60 yılı aşkın süredir baston yapan 93 yaşındaki usta, geride yalnızca el emeğiyle hazırladığı bastonları değil, aynı zamanda insanlara karşılıksız iyilik yapmanın değerini de bırakıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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