Ankara'da Müzecilik İçin Topluluk Temelli Envanterleme Çalıştayı Düzenlendi

ANKARA'da düzenlenen 'Topluluk Temelli Envanterleme: Yaşayan Miras ve Müzeler' Kapasite Geliştirme Çalıştayı kapsamında, müze çalışanları ve müze temsilcilerinden oluşan katılımcılar, müzecilikte yeni yaklaşımların ele alınacağı üç günlük eğitim programına alındı.

UNESCO himayesinde faaliyet gösteren Güneydoğu Avrupa Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bölgesel Merkezi, Geleneksel Sanatlar Derneği ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde düzenlenen çalıştayın açılışı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, müze yetkilileri, özel müzelerin yetkilileri ve müzecilik ile ilgi araştırma yapan akademisyenler katıldı.

Çalıştay kapsamında, bakanlığa bağlı yaşayan miras ve etnografya müzeleri çalışanları, somut olmayan kültürel miras alanında hizmet veren özel müze temsilcileri ve UNESCO'ya akredite sivil toplum kuruluşlarının müzecilik alanında görev yapan temsilcilerinden oluşan katılımcılar, Güneydoğu Avrupa Bölgesel Merkezi'nden gelen iki eğitmenin rehberliğinde 3 gün sürecek kapsamlı eğitim programına alındı. Katılımcılar; topluluk temelli envanter süreçleri, müzecilikte yeni yaklaşımlar, iyi koruma uygulamalarından örnekler ve müzelerin kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımındaki rolü gibi başlıklarda bilgi edinecek. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verilecek. Ayrıca çalıştay süresince düzenlenecek alan gezileri ile katılımcılar, yerel müzeler ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarıyla doğrudan temas kurarak mirası yerinde deneyimleme fırsatı bulacak. 27-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 gün sürecek eğitim, saha gezileri ve deneyim paylaşımı oturumlarıyla tamamlanacak.

'TÜRKİYE MÜZECİLİK ANLAMINDA CİDDİ İLERLEME KAYDETTİ'

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen, Türkiye'nin yakın dönemde müzecilik anlamında çok ciddi ilerlemeler kaydettiğini söyledi. Yaşayan mirasın, 'yaşayan müze' kavramıyla korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük önem verdiklerine işaret eden Erkmen, "UNESCO himayelerindeki Güneydoğu Avrupa Bölgesel Merkeziyle beraber gerçekleştirdiğimiz ilk temasta da her iki sözleşme arasındaki sinerjiyi, etkileşimi güçlendirecek ve aynı zamanda bütüncül bir yaklaşım ortaya koyacak bir perspektife önem veriyoruz ve Güneydoğu Avrupa Bölgesel Bilim Merkezi olan çalışmalarımızı da bu anlamda ilerletmek de istiyoruz. Bunu bir iyi bir iş bir temas olarak görüyoruz ve kabul ediyoruz" dedi.