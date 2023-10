Ankara'da Cumhuriyet Sergisi Açıldı

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Koleksiyoncular Derneği ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hazırlanan ve I. Dünya Savaşı'nın sonundan Cumhuriyetin ilanına kadar olan dönemi inceleyen "Ya İstiklal ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda" başlıklı sergi, Ankara'da açıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya, Cumhuriyetin ilan edildiği yerin adı. Çankaya, her zaman ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinden dünyayı ve Türkiye'yi, geleceği görmeye devam edecektir" dedi.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Cumhuriyetin 100. yılında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. I. Dünya Savaşı'nın sonundan Cumhuriyetin ilanına kadar olan dönemi inceleyen "Ya İstiklal, ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda" sergisi, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve çok sayıda konuk katıldı.

"ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNE CUMHURİYETE SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile Koleksiyoncular Derneğinin de destek verdiği sergiye, Cumhuriyetin 100. Yılında ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü hepimizin yüreğinde ve bilincindedir. Her türlü saldırıya karşı bizler Atatürk ilke ve devrimlerine, laikliğe ve Cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağız. Biz Çankaya Belediyesi olarak bu anlamda geçmişi iyi öğretmek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Çünkü Çankaya, Cumhuriyetin ilan edildiği yerin adı, bu anlamda Çankaya, her zaman ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinden dünyayı ve Türkiye'yi, geleceği görmeye devam edecektir" diye konuştu.

Tarihsel araştırmalar, edebiyat metinleri, hatıratlar, dönemin orijinal belge ve fotoğrafları kaynak alınarak kronolojik olarak hazırlanan sergi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinin tüm katlarında Ankaralıları bekliyor.

Sergi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarıyla bağımsızlık mücadelesine ve Ankara'nın bu süreçteki rolüne ışık tutarken sergiye gelenler daha önce Türkiye'de hiç gösterilmemiş nadide eserleri de görme imkanına kavuşacaklar. Sergi kapsamında konser, konferans, panel ve belgesel gösterimi gibi çeşitli etkinliklere de ücretsiz katılabilecek olan sanatseverler, 30 Ekim'e dek sergiyi gezebilecek.