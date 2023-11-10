Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk ve Şehitlerimiz için Mevlit okuttu Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına Hacı Bayram Veli Cami, Kocatepe Cami, Melike Hatun Cami, Eryaman Altay Cami ve Sincan Organize Sanayi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk ve Şehitlerimiz için Mevlit okuttu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına Hacı Bayram Veli Cami, Kocatepe Cami, Melike Hatun Cami, Eryaman Altay Cami ve Sincan Organize Sanayi Merkez Cami'nde Mevlid-i Şerif okutup lokma dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vefatının 85. yılında, vatanımızın özgürlük mücadelesinde büyük fedakarlıklar gösteren, gönüllerde ölümsüzleşen ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri manevi hatıralarını yaşatmak için çeşitli etkinliklerle andı.

Sevgi, saygı ve minnetle anılan Ulu önder ve tüm şehitler için; Hacı Bayram Veli Camisi, Kocatepe Camisi, Melike Hatun Camisi, Eryaman Altay Camisi ve Sincan Organize Sanayi Merkez Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutularak lokma ikramında bulunuldu.

Başkentlilerden teşekkür

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına düzenlenen Mevlid-i Şerif'e ve lokma dağıtımına katılan vatandaşlar bu anlamlı günde duygularını şu sözlerle ifade etti:

-Ayşe Çatalbaşoğlu: "Bu özel günde Hacı Bayram Veli Camisi'ne gelerek bu duyguyu yaşamak ve paylaşmak istedim. Mevlit okunduktan sonra Atatürk'ün adını duyduğumda hep ağladım çünkü bize bu Cumhuriyeti hediye eden şu anda üzerinde bastığımız topraklarda yaşamamıza vesile olan tüm şehitlerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk gerçekten vefalı olmayı hak ediyor. Bir Türk kadını olarak, bir Türk annesi olarak, gelecekte de çocuklarımıza Atatürk sevgisini ve ülkemizin geleceği için güzel şeyler başarmamız gerektiğini öğretmeliyiz."

-Müzeyyen Demirhan: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ankara'da ilk defa Atatürk ve aziz şehitlerimiz için mevlit okundu. Bunun için çok teşekkür ediyorum."

-Sebahat Kemer: "Atatürk'e ve aziz şehitlere dua etmek için geldim. Mansur Başkan'dan Allah razı olsun."

-Leman Elmasoğlu: "61 yaşındayım, bugüne kadar Atatürk için bir kere mevlit okunduğunu görmedim Mansur Yavaş'tan Allah razı olsun. Dualarımız Atatürk'e, şehitlere, herkese gitsin. Başkanımıza da Allah güç kuvvet versin, başımızdan eksik etmesin."