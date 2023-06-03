Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Evi'nin Restorasyonuna Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Haymana'da bir süre konaklayarak savaşı sevk ve idare ettiği Atatürk Evi'nin restorasyonuna başladı. 1900'lü yıllarda inşa edilen ve 1400 metrekarelik alana sahip tarihi mekanda restorasyon ile peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek. 2 milyon 700 bin TL'ye yapılacak çalışmaların 5 ayda tamamlanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Haymana'da bir süre konaklayarak savaşı sevk ve idare ettiği Atatürk Evi'nin restorasyonuna başladı. 1900'lü yıllarda inşa edilen ve 1400 metrekarelik alana sahip tarihi mekanda restorasyon ile peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek. 2 milyon 700 bin TL'ye yapılacak çalışmaların 5 ayda tamamlanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, 1900'lü yıllarda inşa edilen ve Sakarya Meydan Muharebesi esnasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Haymana'da bir süre konakladığı Atatürk Evi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

ATATÜRK EVİ ÖZGÜN YAPISI KORUNARAK YENİLENECEK

ABB, Gölbaşı Halaçlı Mehmet Ağa Konağı'ndan sonra şimdi de Haymana Çalış Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi'ni Başkent miras turizmine kazandırıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi'ni sevk ile idare ettiği ve kararlar aldığı köy odası; bir giriş bir de oturma bölümünden oluşuyor. Bir dönem müze olarak içerisinde savaştan kalan şarapnel ve eski eşyaların sergilendiği ev ABB tarafından özgün yapısı korunarak restore edilecek.

Haymana Atatürk Evi'nin Sakarya Meydan Muharebesi sürecinde önemli bir misyon üstlendiğini, bu yüzden tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Haymana ilçemiz Çalış Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi ve çevresinde restorasyon çalışmasını Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak başlatmış bulunuyoruz. Bu yapı bir Osmanlı Dönemi yapısı ve 1900'lerin başında yapılmış. Ama Atatürk Evi diye anılmasının nedeni, Sakarya Meydan Muharebesi esnasında kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşın bir kısmını buradan yönetmesi, kabullerini ve görüşmelerini burada yapması. Onun için bu ev Sakarya Meydan Muharebesi sürecinde önemli bir misyonda üstlenmiştir. Atatürk, Haymana'nın teslim alınmamasını çok önemsediği için savaşın o kısmını bizzat burada yerinden yönetmiştir" dedi.

Çalış Mahallesi Muhtarı ve Haymana Belediyesinden gelen talep doğrultusunda evin restorasyonu için çalışmalara başladıklarını kaydeden Ödemiş, şöyle devam etti:

"Haymana Kaymakamlığının da uygun görüşüyle birlikte Büyükşehir Belediye Meclisimizde 2022 yılında karar üreterek restorasyon çalışmalarını başlattık. Daha sonra röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerimizi hazırladık. Projelerimizin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nda kabul edilmesi ve ihale işlemlerinin süreci de tamamlandıktan sonra mayıs ayı başında restorasyon çalışmalarına başladık. Restorasyonunda yine bu yapının da özgün kimliğini olduğu gibi koruyacağız ve tarihçesini yaşatacağız. 1225 metrekarelik bahçesinde rekreasyon çalışmamızı, bahçe düzenleme ve peyzaj düzenleme çalışmamızı yapacağız. Böylece Sakarya Meydan Muharebesinde önemli bir görev üstlenmiş Ankara'nın geçmişinde önemli bir yeri olan kültürel mirasımızı daha koruyup gelecek nesillere aktarmış olacağız ve kimlikli mimari yapıyı koruyacağız."

Ödemiş çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Haymana Atatürk Evi'nin kültür turizminin de önemli bir merkezi olacağını söyledi.

2 MİLYON 700 BİN TL MALİYETLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

2006 yılından itibaren içerisinde bir dönem savaştan kalan şarapnel parçaları ile eşyaların sergilenmeye başlanmasıyla müzeye dönüştürülen daha sonrasında ise atıl bir duruma gelen Atatürk Evi; çatısından dış duvarlarına, iç mekanından dış mekanına kadar baştan aşağıya yenilecek.

1400 metrekare alana sahip mekanda; evin restorasyon, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Yapımı yaklaşık 2 milyon 700 bin TL'ye gerçekleştirilecek olan evin, 5 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Haymana Atatürk Evi'nin tekrar Ankara'ya kazandırılmasının özellikle Haymana açısında büyük bir şans olduğunu belirten Çalış Mahalle Muhtarı Çetin Koç, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut'a teşekkür ederiz. 2 yıldır dernek başkanı ve ben muhtar olarak bu işin peşindeydik. Bu ata yadigarını bize gelecek nesillere aktaracakları için ve kalıcı bir eser yapacakları için çok teşekkür ederim. Buralardan gelecek nesillere topraklar kazanılmıştır, buralarda kararlar verilmiştir. Son Kale dedikleri olay bizim köyde başlamıştır. Bu bizim için bir şanstır. Ben de köyüm ve Haymana bu şansı adına değerlendireceğim."