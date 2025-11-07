Haberler

Anadolu Opera ve Bale Festivali Edirne'de 'Rezonans' Dans Gösterisi ile Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edirne Valiliği işbirliğiyle düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu 'Rezonans' adlı dans gösterisini sergileyecek. Gösteri, 12 Kasım'da Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Edirne Valiliği işbirliğinde düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Edirne'de "Rezonans" dans gösterisi sergilenecek.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluşmaya devam eden festivalin Edirne durağında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu sanatçıları 12 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde sahneye çıkacak.

"Rezonans" dans gösterisinde sanatçılar titreşim, uyum ve etkileşim temaları üzerinden sahne gösterilerini sunacak.

Gösteride İtalyan koreograf Erika Silgoner'in "Pasion S", İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu sanatçılarından Evrim Akyay'ın "Rutin" ve Güney Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in "Heyecan" adlı çalışmaları yer alıyor.

Sanatseverler programı ücretsiz izleyebilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
Haberler.com
