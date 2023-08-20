Anadolu'nun en büyük 2. Kalesinde çirkin görüntüler

TOKAT - Tokat'tın Niksar ilçesinde bulunan Anadolu'nun en büyük 2. Kalesi olma özelliğini taşıyan tarihi Niksar kalesi surların üzerine yazılan yazılarla zarar görüyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Niksar kalesi; Pontus, Roma, Bizans ve Türk-İslam medeniyetlerinden izler taşıyor. İç ve dış surlarıyla toplamda 11 kilometrelik sur uzunluğu ile Diyarbakır kalesinden sonra Anadolu'nun en büyük ikinci kalesi durumundaki Niksar Kalesi'nde sur duvarlarına yazılan yazılar tarihi dokuya zarar veriyor. Yapılan zararın Niksar ilçesinin turizm potansiyeline de zarar verdiğini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Bu görüntülerle bizim Niksar turizmine sunacak bir şeyimiz yok. Turistleri buraya getirdiğimiz de bu tabloyu gördüklerinde bize söyleyecekleri tek yazıklar olsun olacaktır. Yaklaşık 11 kilometre sur uzunluğuna sahip kaleyi hangi yere bekçi koyarak koruyalım. İnsanların gönlünün bu anlamda bekçisi olması gerekiyor" dedi.

"Bütün Niksar halkının görevidir"

Niksar'ın turizmden istediği payı almasını istediğini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Şuan da biz Anadolu'nun en büyük 2. kalesindeyiz, tarihin Anadolu'nun bu medeniyetler coğrafyasının bize bıraktığı önemli bir mirastayız. Kale ayağa kalkarsa şehir ayağa kalkar biz turizm de büyümek istiyoruz. Turizmde büyük bir pasta alıp insanımızın, esnafımızın kazancını planlıyoruz. Diğer taraftan da buraya gelen gençlerimiz burada koruması gereken Bu insanlık mirasına sahip çıkmıyor. Sadece ecdadın değil bu miras, burası milattan önce 350 yıllarda pontus krallığından kalan bir kaledir. Sonrasında Roma, Bizans, Danışmentliler, İlhanlılar, Selçukluları ve Osmanlıları görmüş bir kale. Bizim ecdadımız bu kaleyi onararak kendisine kale yapmış. Bütün bu anlamda insanlığın eseri olan bu kaleyi korumak hepimizin görevidir. Sadece Niksar Belediyesi veya Belediye Başkanı olarak ve araştırmacı kişiler, sivil toplum örgütleri olarak burayı korumak bizim değil bütün Niksar halkının görevidir. Herkes kendi şehrinin mirasına sahip çıkmalıdır. Bu görüntülerle bizim Niksar turizmine sunacak bir şeyimiz yok. Turistleri buraya getirdiğimiz de bu tabloyu gördüklerinde bize söyleyecekleri tek yazıklar olsun olacaktır. Yaklaşık 11 kilometre sur uzunluğuna sahip kaleyi hangi yere bekçi koyarak koruyalım. İnsanların gönlünün bu anlamda bekçisi olması gerekiyor. Bizim bu tarihi eser üzerinden bu yazıyı, dokuyu kaldırmamız neredeyse imkansız. Bizim buraya turist getirmemiz de imkansız. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum, bunlar geçmişten bize ecdadın bıraktığı, bugün bizim restore edip size bırakacağımız, sizlerin de çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız birer mirastır. Bu süreçten sonra bu eserler üzerinden bunları çıkarmamız mümkün değil. Eserlerimizi koruyalım, turizmden istediği payı alan bir Niksar için herkes üzerine düşeni yapsın istiyorum" Şeklinde konuştu.