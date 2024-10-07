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Altın Portakal Film Festivali'nde 'Altın Eller' Belgeseli Gösterime Girdi

Altın Portakal Film Festivali'nde 'Altın Eller' Belgeseli Gösterime Girdi
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Türkiye'nin ilk kadavradan rahim nakli ile yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan'ın süreçlerini anlatan 'Altın Eller' belgeseli, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yoğun ilgiyle izlendi.

DÜNYADAKİ ilk kadavradan rahim naklini, Türkiye'deki ilk yüz ve çift kol naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Ömer Özkan'ın nakil süreçlerinde yaşadıklarını anlatan ve Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan 'Altın Eller' belgeseli seyirciyle buluştu. Gösterim sonrasında film uzun süre ayakta alkışlandı.Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve geçen sene iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin 2'nci gününde Ulusal Belgesel Yarışması'nda yarışan Sevgi Hirschhaeuser'un 'Altın Eller' belgeselinin gösterimi yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda yapılan gösterime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Dünya prömiyerini Altın Portakal'da yapan belgesel dünyadaki ilk kadavradan rahim naklini, Türkiye'deki ilk yüz ve çift kol naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Ömer Özkan'ın nakil süreçlerinde yaşadıklarını anlatıyor. Gösterimi izlemeye Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Ömer Özkan, yönetmen Sevgi Hirschhaeuser, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, dünyada ilk defa kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert ve dünyaya gelen Ömer Özkan Sert, Türkiye'deki ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, Türkiye'de çift kol nakli yapılan Cihan Topal da katıldı.Özkan çifti, filmi çift kol nakli yapılan Cihan Topal'ın oğlu Ömer Özkan Topal ile birlikte izledi. Film ekibi, gösterim sonrasında izleyicilerle söyleşide bir araya geldi.Söyleşide konuşan Prof. Dr. Özlenen Özkan, filmde anlatılanların yaşadıklarının küçük bir bölümü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, "İnşallah torunlarımız daha sonra seyredip bizlerin neler yaptığını görür. Belki sanata da bir katkımız olur. Hastalarımızla izledikçe mutlu oluruz. Doktor olmanın en güzel yanı bu. Bir maddi karşılık beklemeden insanların hayatına dokunabilmek, burada sonucu görebilmek en önemli en güzel şey. Ömer hocayı 20 yıldır tanıyorum. O işe nasıl gönül verdiğini, hayatını ortaya koyduğunu biliyorum. Ben Ömer'e sahip olduğum için çok şanslıyım ama Türkiye çok şanslı. İyi ki varsın hocam" dedi.Yeni projeler üstünde çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan, "Başlangıcı bizim için sürpriz, gerisini şimdi göreceğiz. Sevgi hanımın eline sağlık. Ham halini biliyoruz ama son halini biz de ilk defa şimdi göreceğiz. Nakil olan hastalarımızın katılacağını bilmiyordum. Görünce bana da sürpriz oldu. Bu tür ameliyatların bir arada olduğu tek merkez. Bu ortamın oluşacağını hiç düşünmemiştim. Sevgi kocaman bir ekiple geldi. İlk defa bu kadar büyük bir ailenin bir araya gelmesini sağladık. Hakikaten çok güzel bir yapım olmuş filmi izleyince" diye konuştu.Özkan çiftine teşekkür eden filmin yönetmeni Sevgi Hirschhaeuser, "Türkiye'nin tanıdığı iki değerli isim. Herkes onlarla proje çekmek için sırada bekliyordu. Onlara ulaşmanın çok zor olduğunu söylediler. Onlara ulaştım ve projemi anlattım. Festival filmi yaparak bunu dünyaya göstermek istediğimi anlattım. O kadar kişi içerisinden bir bağımsız sinemacı olarak bana vermeleri beni çok gururlandırdı. Çok mütevazı ve çok güzel insanlar. Bana bu şansı verdikleri için onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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