Altın Portakal'da savaş ve işgal altındaki sinemacılara özel bölüm ayrıldı

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin uluslararası programı kapsamında yer alan "Kökler, Işık ve Kamera!" başlıklı özel bölüm; savaşın ve işgalin gölgesinde üretmeye devam eden sinemacılara ayrıldı.

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin uluslararası programı kapsamında "Kökler, Işık ve Kamera!" başlıklı özel bölüm sinemaseverlerle buluşacak.

İran, Lübnan, Ukrayna ve Filistin yapımlarından oluşan seçki; ağır ve olağanüstü şartlarda sadece yaşamakla ya da hayatta kalmakla yetinmeyip sinemayı bir varoluş ve ifade alanı olarak görenlerin emeğini odağına alıyor. Bölüm, bu zorlu şartlarda sanat üretmeyi sürdüren sinemacıları kutlarken, ortaya koydukları değerli emeğin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

"Kökler, Işık ve Kamera!" özel bölümünde; yönetmenliğini Gleb Feldman'ın üstlendiği, Ukrayna yapımı, "Another Day in the Metal Box - Metal Kutuda Sıradan Bir Gün", "The Land of Angels - Melekler Diyarı", "Palestine 36 - Filistin 36"; yönetmenliğini Shorouq Al-Aila'nın üstlendiği, Filistin yapımı, Gazze Günlükleri belgesel serisinin bir parçası olan ve Türkiye'de ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek olan "Gazawyat: Noor - Gazze Günlükleri: Nur", "Living Twice Dying Thrice - İki Kere Yaşamak Üç Kere Ölmek", "Sunshine Express - Gün Işığı Ekspresi", "Not Scared, Just Sad - Korkmuyorum, Üzgünüm", "Someday, A Child - Bir Gün Bir Çocuk", "Out of Tune - Nasaz", "No Sight No Sound - Ne Ses Ne Seda", "And the Fish Fly Above Our Heads - ve Balıklar Tepemizden Uçtu", "Easter Day - Paskalya Günü" filmleri izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı