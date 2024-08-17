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Almus'un mutfak mirası: Gelenekten geleceğe tadına doyulmaz yöresel lezzetler

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Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gümelönü köyüne ait geleneksel lezzetler dijital ortamda kayıt altına alındı. Almus Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi'nin el emeğiyle hazırlanan, Gümelönü köyünün bereketli topraklarından sofralara gelen yöresel lezzetler dijital ortamda kayıt altına alındı. Geleneksel tariflerin korunduğu, damak çatlatan tatların ustalıkla hazırlandığı bu özel lezzetler, Tokat'ın kadim mutfak kültürünü geleceğe taşımak için çalışmalar başlatıldı.

Almus'un mutfak mirası: Gelenekten geleceğe tadına doyulmaz yöresel lezzetler

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gümelönü köyüne ait geleneksel lezzetler dijital ortamda kayıt altına alındı.

Almus Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi'nin el emeğiyle hazırlanan, Gümelönü köyünün bereketli topraklarından sofralara gelen yöresel lezzetler dijital ortamda kayıt altına alındı. Geleneksel tariflerin korunduğu, damak çatlatan tatların ustalıkla hazırlandığı bu özel lezzetler, Tokat'ın kadim mutfak kültürünü geleceğe taşımak için çalışmalar başlatıldı. Doğal malzemeler, sevgi dolu ellerle buluşarak ortaya unutulmaz tatlar çıktı. Almus Kaymakamı Emre Çömen'in direktifleri ile dijital ortama kaydedilen görüntülerin yönetmenliğini ise Alperen Demirbaş üstlendi.

"Her türlü yöresel ürünü üretiyoruz"

2020 yılında 7 kadınla kooperatifin kurulduğunu söyleyen Banu Çoban, "Kadının gücü Tokat'ın gücü kapsamında Tokat Valiliğimizin bütün ilçelerimizde açmış olduğu ilçemize bağlı Almus Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi başkanı olarak ben seçildim. Temsilen köyümüzde kooperatifimizi yürütmekteyiz. Yöresel ürünlerimizi yapıyoruz. Her türlü ürünü üretmekte bir sıkıntımız yok. Reçelimizden tutun tatlımıza, baklavamıza ne bileyim dolmamıza her türlü ürün elimizde yapabildiğimiz şekilde üretmeye çalışıyoruz. Kooperatifimiz 7 kadınla 2020 yılında kuruldu. Bugünkü sofradaki yemeklerimiz kendi köyümüze ait olan yemeklerimiz de var. Kendi kültürümüze ait. Çerkez yemeklerimiz diyelim. Sarı burma tatlımız. Hıçınımız, kabınımız, baklavalı dolmamız kendi köyümüze ait olan zeytinyağlı ekşili dolmamız bulunmakta dedi.

"Kadın olarak üretmek bizim için farklı bir duygu"

Evde yaptıkları yöresel yemekleri günümüzde üreterek kooperatif ile şehir dışına gönderdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Gül Cihangir ise "Kooperatifimizde hamur işleri yapıyoruz. Konserve tarzı reçellerimiz var. Reçellerimiz var. Her türlü hamur işlerini falan yapıyoruz. Kooperatifte çalışmak benim için ve arkadaşlarım için ayrı bir gurur tabii ki. Kadın olaraktan üretmek bizim için farklı bir şey. Önceden evlerimizde yapıyorduk ama şimdi bir kooperatif bünyesinde çalışmak bizim için daha iyi oluyor tabii ki. Bugünkü şeyimiz baklalı dolma, keşkek, tatlımızı ve diğer ürünleri kendi el emeğimizle yaptık. Her arkadaşımız evinde el becerisine dayanarak ne varsa verdiğimiz görev, herkes onu yaptı, aldı geldi. Burada Menşure ablamızın evinde, bahçesinde ikramda bulunduk" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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