Niğde'de Aladağlar-Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması Tanıtıldı

Niğde'de Aladağlar-Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Aladağlar-Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması, Niğde Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, dağlara ve doğaya aşık olduğunu, Niğde'de göreve ilk başladığında Aladağlar ve Bolkar Dağları'na çıktığını söyledi.

Bu alanların tanıtımı için etkinlik yapılması talimatını da verdiğini belirten Çelik, Aladağlar ve Bolkar Dağları'nın Türkiye'de dağcılık potansiyelinin en iyi alanlar olduğunu anlattı.

Çelik, Türkiye'deki birçok dağa tırmandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hemen hemen her seviyedeki dağcılara hitap eden rotaların sadece Aladağlar'da olduğunu görüyoruz. En basitinden en zoruna kadar tırmanış yapılabilen 50'nin üzerinde zirve var. Özellikle kış aylarında da yurt dışından çok misafirlerimiz oldu. Fotoğrafçılıkta da hem Aladağlar'ın hem de Bolkar Dağları'nın çok önemli olduğunu görüyoruz. Aldağlar'da dağ keçisi, sadece burada ve Artvin'de olan dağ horuzu bu bölgede yaşıyor. Bolkar Dağları'nda Karagöl ve Çinili Göl'de yine sadece dünyada o bölgede yaşayan ötmeyen kurbağa da denilen Rana Holtzi yaşıyor. Bu etkinlikle beraber hem dağlarımızın hem de floranın tanıtımına ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyorum."

Aladağlar'ın belirli bir eğitim alan kişilerin zirve yapabileceği alanlar olduğuna işaret eden Çelik, belirli eğitimleri almamış kişilerin tırmanışlarda ciddi sıkıntılar yaşayabileceğine dikkati çekti.

Belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral da fotoğrafın dünyada en çok konuşulan dil haline dönüştüğünü vurguladı.

Etkinliği özellikle Aladağlar ve Bolkar Dağları'nda yaparak tarihi bir adım attıklarını anlatan Aral, "Vahşi doğa dediğimiz, az dokunulmuş, zarar görmemiş doğada, burayı bilen ustalarımızın öncülüğünde fotoğraf severleri buluşturmak istiyoruz. Dünyada eşi benzeri az olan bir coğrafya. Özellikle bu coğrafyanın kıpırdama dönemine geldik. Haziran ayı, endemik bitkilerin olağanüstü renklerin karla buluştuğu dönem, fotoğrafçı kardeşlerimiz için birer nimet. Çok iyi geçeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ise bu etkinliğin ilk defa düzenlendiğini bildirdi.

Yarışmanın 9 Haziran Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona ereceğini aktaran Varol, yarışmanın jürisinde belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral, fotoğrafçı Mustafa Seven, Cem Kıvırcık, Osman Demirden, FOTON Yönetim Kurulu Üyesi Tanın Helvacı ve Fatih Kızılkaya ve Ahiler Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Strateji Geliştirme Birimi Başkanı Faruk Er gibi isimlerin yer alacağını bildirdi.

Varol, Aladağlar ve Bolkar Dağları'nın Türkiye'nin dağcılıkta en önemli destinasyon alanı olduğunu işaret ederek, bu etkinlikle bölgenin tanıtılmasına katkı sunulacağını sözlerine ekledi.