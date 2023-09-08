Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali Başladı

Al Jazeera Balkanlar tarafından Bosna Hersek'te 8-12 Eylül'de 6'ncısı düzenlenen uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali (AJB DOC), "The Mind Game" filminin gösterimiyle başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılışında, 14 yaşında Afganistan'dan kaçarak, telefonunun kamerasıyla videoya aldığı 2 yıllık yolculuğunun ardından Belçika'ya ulaşan Sajid Khan Nasiri'nin macera dolu yolculuğunu anlatan "The Mind Game" filmi gösterildi.

Dünyanın farklı kesimleri ve bölge ülkelerden 24 belgesel, sinemaseverlerin beğenisine sunulacak festivalde konuşan AJB DOC Direktörü Edhem Foco, festivalin "daha iyi insan olunması gerektiği" mesajını içerdiğini söyledi.

Foco, seyircilerin festival boyunca çok kaliteli filmler izleyebileceğini belirterek, "Filmler bazen şok edici, üzücü, dramatik ama her durumda gerçek. Bunlar sıradan insanların gerçek hikayeleri. Bu yılın seçkisinin belki de şu ana kadarkilerin en iyisi olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Festivalin "çok genç" olmasına rağmen katılımın çok olduğunu aktaran Foco, bunun festivalin ne kadar ciddi olduğunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Al Jazeera Belgesel Kanal Müdürü Ahmed Mahfouz da festivalden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu, endüstri alanında bilinen ve başarılı olan bir etkinlik." dedi.

24 belgesel gösterilecek

Festivalin jüri üyeleri arasında Rus yönetmen Vitali Manski, Macar yönetmen Bernadett Tuza-Ritter, Boşnak yönetmen Nermin Hamzagic ve Hırvat yapımcı Vanja Jambrovic ile yapımcı Mohamed Elmongy olacak.

Bosna Hersek'te bugün başlayan ve 12 Eylül'e kadar devam edecek AJB DOC'ta dünyanın farklı kesimleri ve bölge ülkelerinden 24 belgesel sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

AJB DOC'un yarışma kısmında "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.