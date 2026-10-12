Haberler

Aksaray'daki 725 yıllık kilise, bir dönem cami olarak da kullanılmış

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'daki 725 yıllık kilise, bir dönem cami olarak da kullanılmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da Ana Sultan Tepesi'ndeki 725 yıllık kilise, 11. yüzyılda Türklerin bölgeyi fethetmesiyle bir dönem cami olarak kullanılmış. Yapı geçmişte Hıdırellez şenliklerine ev sahipliği yapmış, çevredeki köylülerin ortak alanı olmuş.

Tarihi geçmişiyle birçok medeniye ev sahipliği yapmış Aksaray'da saklı kalmış Ana Sultan Tepesindeki 725 yıllık kilise manzarasıyla dikkat çekiyor. Kilise olarak inşa edilen yapı 11. yüzyılda Türklerin fethiyle birlikte bir dönem cami olarak kullanılmış.

Merkeze bağlı Gözlükuyu ve Karkın köyleri arasında bulunan Ana Sultan Tepesi'nde yer alan 725 yıllık kilise, 11. yüzyılda Türklerin bölgeyi fethiyle birlikte bir dönem cami olarak kullanılırken, geçmiş yıllarda hıdırellez şenliklerine de ev sahipliği yapmış. Ana Sultan Tepesi ve kilise hakkında bilgiler veren Tarihçi Yazar Dr. Mustafa Fırat Gül, "Bu tepeye Ana Sultan Tepesi deniyor. 14. yüzyıl kaynaklarında, arşiv belgelerinde hem Ana Sultan Tepesi, Ana Sultan zaviyesi, bazen de obruk zaviyesi olarak görüyoruz. Bilindiği gibi 11. yüzyılda Türkler burayı fethetmişti. Türklerden önce yaşayan milletlerin burada Aksaray ve civarında yaşadığını biliyoruz. Onların da mabetler yaptığını, farklı yapılar inşa ettiğini biliyoruz. Yüksek yerlerde, müstahkem mevkilerde gayrimüslimlerin mabetlerinin olduğu da bir hakikattir. Bunun en önemli örneği Hasan Dağı'nın zirvesindeki manastır yapıdır. Bu kilise de yine mimari olarak onlara oldukça benzemektedir. 14. yüzyıldan beri kayıtları olmakla birlikte burada Müslümanların yaşadığını düşünmekteyiz. Hıdırellez gibi özellikle Türklerin kutladığı baharın gelişiyle alakalı ritüellerin burada devam ettiğini, köylülerin ortak alanı olduğunu, mesire alanı olarak toplumsal dayanışma adına ve sosyalleşme adına kullanıldığını biliyoruz. Yakın zamana kadar köylülerin bu tepeyi bu amaçla kullandığı yine kayıtlara geçmiştir. Görmüş olduğunuz bu yapı kilisedir. Mabetler bir önceki milletin terk etmesinden sonra orada yaşayan millet tarafından kendi inançlarına göre dini kurallara ve mimari detaylara dikkat ederek güncellenmiştir, revize edilmiştir. Bu yapının da daha sonra cami olarak kullanıldığı, yani mescit olarak kullanıldığına dair bilgi daha çok köylülerden öğreniyoruz" dedi.

Gezginci Ömer Yiğit (65) ise, "Burası Aksaray ili Karaören, Karkın ve Yukarı Gözlükuyu üçgeninde bir yer. Bu üç köy burayı kullanıyor. Bahçeleri burada, yerleşim alanları burada. Bahçede çalışan işçiler cuma namazını burada kılarlarmış" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Milli takım seçmelerine katılmıştı! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu

Okan Kurt acillik oldu! Demet Akalın: Kuzuma nazar değdi
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

28 ilde seçim anketi yapıldı, liderler için sürpriz sonuçlar var

Düzenleme sonrası YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir

Yeni düzenleme sonrası ilk hamle Youtube'dan geldi: Hepsi kapanabilir
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim

KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Başsavcılıktan fon soruşturması hamlesi! 'Gizli' belgeleri paylaşanlara soruşturma başlatıldı

Fon soruşturmasında 'gizli belge' krizi! Başsavcılık harekete geçti

Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk

Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, sözleri çileden çıkardı
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması
Video çekerken füze saldırısına uğradı

Video çekerken füze saldırısına uğradı