Haberler

AKM'de Açık Hava Sineması: 16 Film 14 Ağustos'ta Başlıyor

AKM'de Açık Hava Sineması: 16 Film 14 Ağustos'ta Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 14 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında açık hava sahnesinde 16 film gösterilecek. Gösterimler 'Odyssey' ile başlayıp 'Kayıp Balık Nemo' ile sona erecek. Filmler saat 20.00'de başlayacak, biletler ve detaylı bilgi için https://akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edilebilecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 14 Ağustos- 13 Eylül tarihleri arasında açık hava sahnesinde 16 film gösterimi gerçekleştirilecek.

AKM'nin açık hava sahnesinde 14 Ağustos- 13 Eylül tarihleri arasında 16 film izleyiciyle buluşacak. Film gösterimleri 14 Ağustos Cuma günü 'Odyssey' ile başlayacak. Daha sonra 15 Ağustos'ta 'Aşıklar Şehri' (La La Land), 16 Ağustos'ta 'Yukarı Bak' (Up), 21 Ağustos'ta 'Alice Harikalar Diyarında', 22 Ağustos'ta 'Yıldızlararası' (Interstellar), 23 Ağustos'ta 'Ratatouille', 28 Ağustos'ta 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası', 29 Ağustos'ta 'Coco', 30 Ağustos'ta 'Kara Şövalye' (The Dark Knight), 4 Eylül'de 'Muhteşem Gatsby', 5 Eylül'de 'Başlangıç' (Inception), 6 Eylül'de 'Ters Yüz' (Inside Out), 11 Eylül'de 'Umudunu Kaybetme' (The Pursuit of Happyness), 12 Eylül'de 'Kelebeğin Rüyası' seyirciyle buluşacak. Film gösterimi, 13 Eylül'de 'Kayıp Balık Nemo' ile son bulacak. Saat 20.00'de başlayacak filmler için biletler ve detaylı bilgiye "https://akmistanbul.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

(LAR)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli

Çerçeve yasanın kabulü sonrası Bahçeli'den bir çağrı var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...

Külliye'de Filistin zirvesi: Mesajlar Netanyahu'ya
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın

Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar