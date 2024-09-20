Akdeniz Üniversitesi'nden Antalya'nın Sinema Potansiyeline Yönelik Protokol

Akdeniz Üniversitesi ile Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği arasında ulusal ve uluslararası filmlerin çekilerek kentin tanıtımı amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, protokolün Antalya için sinema sektöründe yeni bir sayfa açması adına atılmış önemli bir adım olacağını söyledi.

Antalya'nın doğanın güzelliğini her köşesinde cömertçe sergilediği, tarihle harmanlanmış kültürel mirasıyla insan ruhuna ilham veren eşsiz bir şehir olduğunu belirten Özkan, protokolün Antalya'nın bu zenginliklerini sinema sektörünün merkezine taşımayı amaçladığını kaydetti.

Antalya'nın doğal ve tarihi güzellikleri ile adeta açık hava platosu olduğuna dikkati çeken Özkan, "Antalya, coğrafi özellikleriyle yerli ve yabancı yapımcılar için cazip bir çekim alanı olma potansiyeline sahip. Ayrıca, kapalı film platoları gibi altyapı çalışmalarını da hızlandırarak, bölgeye film ekiplerini, ekipmanlarını ve yeni yatırımları çekmek için çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Sinemanın kültürel ve ekonomik etkileri yadsınamaz bir gerçek. Filmler, çekildikleri bölgelerin uluslararası platformda tanıtılmasını sağlarken, aynı zamanda çekim yapılan şehirlerin turist çekme potansiyelini de büyük ölçüde artırıyor." dedi.

"Akdeniz Üniversitesi olarak Antalya'nın sinema endüstrisindeki potansiyelini hayata geçirerek sadece Türkiye'nin değil, dünyanın film üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullanan Özkan, kentin dünya sinema sektöründe hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği Başkanı Doğacan Aktaş, protokol ile büyük sinema projelerinin kente gelmesi için altyapı ağı kurmayı istediklerini belirtti.

Antalya'da ulusal ve uluslararası filmlerin çekilmesi için teşvikler ve platolar kurulması için çaba gösterdiklerini dile getiren Aktaş, kentte turizmin yanında sinema sektörünün de büyüyerek marka haline getirmeyi istediklerini vurguladı.

İş birliği protokolü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli de katıldı.