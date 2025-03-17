AK Parti'den 'Nevruz Bayramı' kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ömer Çelik'in Nevruz Bayramı'yla ilgili duyurduğu karar dikkat çekti.

NEVRUZ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILACAĞI PROGRAMLA KUTLANACAK

Sözcü Çelik, Nevruz Bayramı'nın İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı programla kutlanacağını söyledi. Çelik, "Nevruz'u Türk Dünyası'ndan Balkanlar'a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutluyoruz. Bu çerçevede 21 Mart'ta Haliç Kongre'de cumhurbaşkanımızın katılımı ile program gerçekleştireceğiz. Bu kaos döneminde bütün bu bölgeye kardeşlik mesajı açısından nevruz kadim bir anma olarak kutlanacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Suriye'deki her olayın bizi etkilediği açıktır. Maalesef orada günler öncesinde Esad'a bağlı bazı grupların meşru yönetime karşı saldırı gerçekleşmesi neticesinde bazı olaylar meydana geldi. Olayların neticesinde çatışmalar oldu. Burada çeşitli şekillerde kaosu tetiklemeye çalışan bazı odakların hemen harekete geçtiğini gördük. Son derece üzüldüğümüz Alevi kardeşlerimize dönük saldırılar oldu, hayatını kaybedenler oldu. Saldırıları ve gerçekleştirenleri lanetlediğimizi ifade ediyoruz.

"SURİYE'DEKİ SİLAHLI SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

Biz olay olduğu andan itibaren şöyle bir değerlendirme yaptık: Burada Esad artığı olarak bildiğimiz silahlı gruplar Suriye'nin meşru yönetimine karşı saldırı gerçekleştirdiler. Bu silahlı saldırıyı lanetliyoruz.

"SİYASİ MEZHEPÇİLİK BÜYÜK BİR ZEHİRDİR"

Burada her zaman söylediğimiz Suriye Suriyelilerindir ilkesine bağlı kalıyoruz. Esad'ın yaptığı katliamlar Suriye'deki Alevilere mal edilemez. DEAŞ'ın yaptığı katliamlar Suriye'deki Arap ve sünnilere mal edilemez. Mezheplerin her biri son derece saygıdeğer düşünce okullarıdır. Ama siyasi mezhepçilik büyük bir zehirdir. Ona rağmen bazı CHP milletvekillerinin cümlelerimizi hedef almak adına son derece yanlış bir takım eksende üstelik çarpıtma yaparak olayı başka bir yere taşımaya çalıştıklarını gördük.

Bu milletvekillerinin sayısı birkaç kişiyi geçmiyor. Biz meşru yönetime karşı silah çekmiş ve hangi grup olduğunu bildiğimiz gruplara Esad artığı derken onlar biz oradaki Şii'lere Alevi'lere Esad artığı diyormuşuz gibi bir propaganda içerisine girdiler. Bu yalandır. Buradan bir siyasi kaldıraç elde etmeye çalıştılar. Yaptıkları iş son derece ilkel ve oradaki kardeşliğe zarar veren bir siyasi mezhepçilikten başka hiçbir şey ifade etmemektedir. Bizim Esad artığı dediğimiz bütün söylediklerimiz kayıtlarda var. Orada silahlanmış Esad döneminden kalan gruplarla yeniden örgütlenerek birtakım devletlerin vekil gücü olarak hareket ederek bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerdir.