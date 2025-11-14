Ahıska Türkü Akademisyen Türkiye'de Eğitim Veriyor

Türkiye'ye üniversite eğitimi için 25 yıl önce Kazakistan'dan gelen Ahıska Türkü akademisyen Doç. Dr. Zeynep Ünal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü'nde öğrenci yetiştiriyor.

Ailesi 1944 yılında Orta Asya'ya sürgün edilen Ünal, Ahıska Türkleri Derneğinin 1999'da düzenlediği sınavla üniversite eğitimi almak üzere Türkiye'ye geldi.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde 2000 yılında lisans eğitimine başlayan Ünal, 2013'te Akdeniz Üniversitesi Tıp Bilişimi ve Ekonometri Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans, aynı üniversitede ekonometri alanında doktora yaptı.

Ünal, 2021'de göreve başladığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde hem dekan yardımcılığı yapıyor hem de Biyosistem Mühendisliği Bölümü'nde tarım alanında uzman öğrenciler yetiştiriyor.

Türkiye'ye hasretle büyüdü

Doç. Dr. Zeynep Ünal, AA muhabirine, dedesinin çocukluğunda Türkiye hasretini anlattığını söyledi.

Türkiye'ye hasretle büyüdüğünü belirten Ünal, o dönemki ismiyle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından Türkiye'ye dönmek için geliş yolları aradığını ifade etti.

Ahıska Türkleri Derneğinin 1999'da kurulduğunu dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"Derneğin kurulma amacı, Orta Asya'da bulunan Ahıska Türklerini bir araya getirip, liderlik yaparak bir yerlere gelmesini sağlamak. Biz orada görünmez bir şekilde yaşamaya devam ediyorduk. Ahıska Türkleri Derneğinin kurulmasıyla biraz daha farklı hedefler koymaya başladık. Birçoğumuz da özellikle gençler Türkiye'ye gelip okumak istediğimizi belirttik ve dernek bize bu konuda önayak oldu. Türkiye ile bir anlaşma yaparak bir sınav açtılar. Orada sınava girdik ve 1999'da 30 kişi oradan seçildik. Buraya geldikten sonra İzmir'de eğitime başladık. Bir yıl boyunca TÖMER'e gidip Türkçe eğitimi aldık. TÖMER'i bitirdikten sonra da Türkiye'de yerleştirme sınavı yapıldı. Burada yapıldığı gibi böyle tercihlerimizi aldılar ve sınava girdikten sonra da bizi puana göre yerleştirdiler."

"Hocalarımın teşvik etmesiyle akademisyenliğe başladım"

Kendilerine özel kontenjanlar açıldığını anımsatan Ünal, açılan kontenjanlardan Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandığını ifade etti.

Selçuk Üniversitesi'nde 4 yıl okuduğunu belirten Ünal, "Bilgisayar mühendisliğini bitirdim, o zaman Kazak vatandaşı olarak okuyordum. İsmim ve soyadım farklıydı. Sonra evlenince şu andaki isim ve soyadını aldım. Özel sektörde çalışırken aslında araştırmadan geri durmamam gerektiğini ve yaptığım her şeyi en iyi şekilde yapmaya başlayınca 'ben bu işin özünü öğreneyim' diye Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisansa özel öğrenci olarak başladım. Hocalarımın teşvik etmesiyle akademisyenliğe başladım. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde doktoraya başladım." diye konuştu.

"Elimden geldiğince yararlı olmaya çalışıyorum"

Ünal, doktoradan sonra ailevi sebeplerden dolayı Niğde'ye taşınmak zorunda kaldığını söyledi.

Kazakistan'a özlem duyduğuna dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Çocukluğumuzun geçtiği yer. Elimden geldiğince gidiyorum ama çok uzak. Ailem, bütün amcamlar, dayım, bütün akrabalarım orada. Dolayısıyla gittiğimde de onları ziyaret ediyorum. Tüm Ahıska Türkleri adına Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir fırsat veriyor ve mutlaka diğer ülkelerden de gelen öğrenciler var ama Ahıska Türkleri bu konuda gerçekten çok özverili çalışıyor. Bana bu fırsatı tanıdığı için şu anda ben kat kat fazlasını buraya vermek istiyorum. Elimden geldiğince yararlı olmaya çalışıyorum. Bir bilim insanı olmayı Türkiye'ye borçluyum. Eğer destek olmasaydı şu anda bu başarıyı elde edemeyecektim."

Bu süre zarfında çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini belirten Ünal, ülkeye olan borcunu ömrü yettiğince sürdüreceğini sözlerine ekledi.