Abdal Musa Anma Etkinlikleri Elmalı'da yapıldı

18. Uluslararası, 39. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri, Elmalı'nın Tekke Mahallesi'nde yapıldı. Anma etkinliklerine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Barışa, sevgiye ve hoşgörüye duyduğu inançla yüzyıllar öncesinden bugünlere ışık tutan Abdal Musa'yı ve öğretilerini coğrafyamızda yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Elmalı Belediyesi ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 18. Uluslararası, 39. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri yoğun bir katılımla tamamlandı. Başkan Böcek de etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Böcek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Antalya Milletvekilleri, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, Elmalı İlçe Kaymakamı Faruk Erdem, ilçe belediye başkanları, Alevi derneklerinin başkanları ve inanç önderleri ile birlikte anma etkinliklerini izledi, Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Abdal Musa gibi bir değeri yaşatma gayretinden ve desteklerinden dolayı Böcek'e teşekkür ederek şunları söyledi:

"Seçimlerin ardından ilk ziyaretimi buraya yaptım, gerçekten bana çok iyi geldiniz. Abdal Musa'yı, Pir Sultan Abdal'ı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi konuşmak kolay değil ama onlar gibi olmak çok kolay. Ülkemizde sevgiyi, barışı, hoşgörüyü hep birlikte sizlerle inşa edeceğiz. Ben buraya ilk kez geliyorum ama çok büyük bir eksiklikmiş. Önümüzdeki sene bu topraklarda, bu güzel coğrafyada Muhittin Böcek Başkan'ımızla bu anma etkinliklerinde yine sizlerle birlikte olacağız. Abdal Musa'yı siz canlarımızla birlikte anacağız."

Anma etkinliklerinin ikinci gününde anma etkinliklerine katılan vatandaşlara seslenen Başkan Böcek, şunları kaydetti:

"Erenler, evliyalar diyarı kadim ilçemiz Elmalı'da, Abdal Musa Dergahı'nda olmanın gururu ve onurunu yaşıyorum. Abdal Musa ve onun yolundan giden erenler, güzellikleri bazen sazlarıyla, bazen sözleriyle, bazen ibadetleriyle, bazen de davranışlarıyla bütün insanlığa sundular. Bu kültürün bu coğrafyada ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu kültürün özünde insan var, sevgi var, kardeşlik var. Bizler, onların sevgisini, hoşgörüsünü, dürüstlüğünü ilke edindik. Onların öğretisiyle bu topraklarda huzuru ve kardeşliği yaşatmaya devam edeceğiz. Halkın, Hakkın ve adaletin yanında olmayı sürdüreceğiz. Abdal Musa ve onun gibi gerçeğin ve doğrunun izinden ayrılmadan bu mertebeye erişen abdalların sözlerini, deyişlerini, bilgilerini, davranışlarını toplumun her kesimine yaymaya devam edeceğiz. Abdal Musa Dergahı'nın ve Tekke köyümüzün ulusal ve uluslararası alanda tanınır hale gelmesi için her zaman olduğu gibi elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz."

ENDER BALKIR'I DİNLEDİLER

Anma etkinlikleri kapsamında Alevi Bileşenleri Semah ve Cem Törenleri ile birlikte seyirciler eşliğinde konserler yapıldı. İlke Türkdoğa, İhsan Güvercin, İlhan Özdemir ve Fatih Demirhan konserlerine seyirciler, semah yaparak eşlik etti. Türk Halk Müziği sanatçısı Ender Balkır konseri ile ziyaretçiler unutulmaz bir gece geçirdi.

Abdal Musa Anma etkinlikleri, türbe ziyaretleri ve uğurlama programıyla tamamlandı.