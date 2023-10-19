AA Muhabiri Fatma Esma Arslan Özdel, İpek Yolu Küresel Haber Ödülleri'nde ödül kazandı

Anadolu Ajansının (AA), Batı Afrika ülkesi Senegal'in başkenti Dakar'da görevli kıdemli muhabiri Fatma Esma Arslan Özdel, Çin'de 3. Kuşak ve Yol Forumu kapsamında düzenlenen İpek Yolu Küresel Haber Ödülleri'nde fotoğraf dalında ödül kazandı.

Çin'de 3. Kuşak ve Yol Forumu kapsamında düzenlenen İpek Yolu Küresel Haber Ödülleri sahiplerini buldu.

AA'nın Dakar kıdemli muhabiri Özdel'in 13 Aralık 2020'de yayınlanan, "Dakar Moda Haftası, baobap ağaçları altında düzenlendi" başlıklı haberi için çektiği fotoğraflar, seçici kurul tarafından, "haber fotoğrafı" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Başkent Pekin'de düzenlenen törende ödülünü alan Özdel, "Afrika genelde savaş, açlık ve askeri darbeler gibi olumsuz izlenimlerle dünyanın gündemine geliyor. Dakar Moda Haftası'nda çektiğim bu fotoğraflar ise farklı bir Afrika imajı sunuyor. Bu anlamda, fotoğrafların ödüle layık görülmesinden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Dakar Moda Haftası'nın 20 yıldır Senegal'in başkentinde düzenlenen bir moda etkinliği olduğunu ifade eden Özdel, "Genelde otellerde düzenlenen bu etkinlik, 2020'de pandemi nedeniyle Afrika'ya özgü baobap ağaçlarının olduğu bir ormanda yapılmıştı. Etkinliğin görselliği çok yalın ama buna karşın çarpıcı ve güzeldi." diye konuştu.

İlk kez düzenlenen İpek Yolu Küresel Haber Ödülleri için kültür kurumları temsilcileri, akademisyenler ve medya profesyonellerinden oluşan seçici kurullar, 80 ülkeden 4 bin 500'ü aşkın yayımlanmış eser arasından kendi yaptıkları seçimlerle haber-araştırma, yorum, haber fotoğrafı ve özel video kategorilerinde ödüle değer çalışmaları belirledi.