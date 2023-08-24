Türk Tarih Kurumu tarafından, Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde "952. Yılında Malazgirt Meydan Muharebesi Anma" paneli yapıldı.

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kapsamında Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş Valisi Avni Çakır, kentte bir hafta önce göreve başladığını, çok tatlı, gurur verici ve heyecanlı bir ortamda kendini bulduğunu belirtti.

İlkokul ve ortaokul kitaplarında Malazgirt ile alakalı yüzeysel bilgilerin olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde etkinlikler şanına yakışır şekilde yapılıyor. Akademisyenlerimiz bize burada Malazgirt Zaferi'ni bilime dayanarak anlatacaklar. Bu coşkuyu, birlik ve beraberliği, bizi biz yapan değerlerin ve tarihte bizim ne kadar köklü bir devlet bir millet olmamızı sağlayan değerlerin nereden başladığı çok önemli. Bu önemli zaferin yıl dönümünü hem ilimizde coşkulu bir şekilde kutlayacağız hem de gelecek nesillere güçlü bir şekilde anlatacağız. Bu anlamda bu etkinliklerin kurumsallaşması çok önemli."

"Malazgirt Zaferi dünya tarihi bakımından da dönüm noktasıdır"

Türk Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ise içinde bulunduğumuz coğrafyanın, beyliklerden, Selçuklu'ya, oradan Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine kadar giden tarih yolculuğunun önemli mihenk taşlarından Malazgirt Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği alan olduğunu söyledi.

Özgen, "Panelimizi, Malazgirt Zaferi'ni kazandığımız bu kutlu bölgede yapıyoruz. Malazgirt Meydan Muharebesi, İstanbul'un fethi gibi, tarihin dönüm noktalarından biridir. Bu muharebe, bilhassa Türk tarihi bakımından bir dönüm noktasıdır. Çünkü, bu savaş sonunda Orta Asya'dan binlerce kilometre uzakta, Asya'nın batı ucunda yeni bir Türk vatanı meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu savaşın dünya tarihi bakımından da bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Özgen, şöyle konuştu:

"Çünkü, burada bölgedeki dengeleri değiştiren bir siyasi güç meydana gelmiş, Selçukluların devamı olan Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar boyun­ca dünya siyasetine hakim olmuş, yön vermiştir. Başında büyük liderlerin bulunduğu takdirde, Türk milletinin aşamayacağı engel, başaramayacağı iş, varamayacağı hedef yoktur. Malazgirt Meydan Muharebesini kazanarak, halen üzerinde 85 milyon insanın yaşadığı Türk vatanının kurulmasını sağlayan Alparslan da böyle bir liderdir. Sultan Alparslan, büyük bir komutan ve devlet adamıdır. Muharebeden önce ordusuna, 'Burada Sultan yoktur, ben de sizler­den biriyim" diyerek seslenen Alparslan'ın, ordusunun azim ve moralini nasıl yükselttiği bilinmektedir. Malumunuz bu sene Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Türk Tarih Kurumu olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında devlet ve millet bütünleşmesinin sağlanması ve Cumhuriyetimizin insanımıza kazandırdıklarının daha iyi anlaşılması için bir dizi faaliyet gerçekleştirdik ve yıl sonuna kadar gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

"Devam eden kazı çalışmalarında çok önemli bulgulara ulaştık"

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da üniversitelerinin adını, Selçuklu Sultanı Alpaslan'dan aldığını bildirerek "Üniversitemiz Malazgirt Zaferi ile ilgili birçok çalışma gerçekleştirdi. Malazgirt Savaş alanı ile ilgili çalışmaların üniversite kurulduktan sonra her geçen gün daha da ivme kazanarak tüm Türkiye'de ses getiren faaliyetlere dönüştüğünü vurgulamak istiyorum. Bu da üniversitelimizin pozisyonunun açıkçası iyi bir göstergesidir. Devam eden kazı çalışmalarında çok önemli bulgulara ulaştık." dedi.

Rektör Alican, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Erkan Göksu'nun sunum yaptığı panele, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. Derya Örs, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçe kaymakamları, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.