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9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali Gaziantep'te Başladı

9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali Gaziantep'te Başladı
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, katılımcıları bir araya getirerek genç sinemacı adaylarına platform sağlamayı hedefliyor. Festival, 103 ülkeden 1555 film başvurusu aldı ve 12 Aralık'ta ödül töreniyle sona erecek.

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı.

HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan, açılış töreninde, festivalin büyük bir organizasyon olduğunu söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Küçükerdoğan, şöyle konuştu:

"Bu serüvende böyle bir etkinlikte arkanızda iyi bir ekip olmazsa bir şey yapamazsınız. Ekip çok önemli, ekip olalım. Sizler burada öğreneceksiniz bunları ekip olarak. Festivalimizin iki temel amacı var. Birinci amacımız, genç sinemacı adaylarını bir araya getirmek, etkileşim halinde olmalarını sağlamak ve ödüllendirerek özgüven kazandırmak. Sanatsal ifade özgürlükleri aktarmak için güçlü bir platform ortaya koymak. İkinci amacımız ise akademi olma özelliğidir. Burası sadece film yarıştığı festival değil burası bir akademi. Buradaki söyleşilerle deneyim paylaşımı yapacaksınız."

Festival Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Küçükeroğan da festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin hayırlı olmasını dileyen Küçükerdoğan, "Önemli olan uluslararası ve sürdürülebilirliği olan büyük bir etkinlik yapmak. Bunun devamı önemli ve başarıyoruz. Çok mutluyuz ve amacımız yeni yetenekler keşfetmek ve sizleri bir araya getirmek." dedi.

103 ülkeden 1555 film başvurusunun yapıldığı festival, 12 Aralık'ta gala gecesi ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Kültür Sanat
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