75 Yıllık Dostluğun İzleri: 'Kore Savaşı Hafızası' Sergisi Açıldı

75 yıllık dostluğun izlerini taşıyan ' Kore Savaşı Hafızası' sergisi açıldı

ANKARA - Ankara'da, Türk askerinin Kore savaşına katılması için İskenderun Limanı'ndan yola çıkmasıyla başlayan Türkiye ve Güney Kore arasındaki 75 yıllık dostluğun izlerini taşıyan 'Kore Savaşı Hafızası' sergisi açıldı.

Türk askerinin 1950 yılında Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıkmasıyla başlayan tarihi yolculuğu, arşiv fotoğrafları, belgeler, esir mektupları, günlükler ve döneme ait objeleri günümüze taşıyan 'Kore Savaşı Hafızası' sergisinin açılışı Renda Köşkü'nde gerçekleştirildi. Türk Kızılay'ın savaş döneminde üstlendiği insani

role de ışık tutan sergi, yaralı askerlerin tedavisinden esir mübadelesine, yetim kalan Koreli çocuklara destek için kurulan Ankara Okulu'na kadar birçok önemli çalışmayı belge ve fotoğraflarla anlatıyor. Belgesel yapımcısı Sacit Altun'un üç yıl süren araştırmalarıyla oluşturulan, küratörlüğünü ise Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Dilek Karaaziz Şener'in üstlendiği sergi, 26 Haziran'a kadar misafirlerini ağırlayacak.

"6 Şubat depremlerinde Kore Kızılhaç'ını ve Kore halkını tam yanımızda gördük"

Açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Fatma Meriç Yılmaz, serginin yalnızca bir dönemin izlerini taşıyan bir arşiv değil, aynı zamanda vicdanın, merhametin ve iki halk arasında kurulan sarsılmaz dostluğun da göstergesi olduğunu vurguladı. Yılmaz, "1950 yılında kilometrelerce uzaklıktaki bir halkın acısına sessiz kalmayan Türkiye Cumhuriyeti, evlatlarını Kore'ye barış için gönderdi. Türk Kızılay da o yıllarda sadece yaraları sarmakla kalmadı; esir düşen askerlere sıcak bir el, yaralılara şefkatli bir yuva, savaşın gölgesinde kalan çocuklara umut oldu. Aradan geçen 75 yıl, bu kardeşliği eksiltmedi, hatta artırdı. 6 Şubat depremlerinde Kore Kızılhaç'ını ve Kore halkını tam yanı başımızda gördük. Kore halkı o günden bugüne hala yardımlarını deprem bölgesinde yapmaya devam ediyor. Biz bugün Kore halkıyla ve yatırım grubumuzla beraber yeni projelerin, iş birliklerinin temelini atıyoruz. Bugün burada gezeceğimiz anlamlı sergi, bizden bir sonraki nesle de bu dostluğumuzu taşımak üzere çok büyük bir öneme sahip" dedi.

"Barışa duyulan çağrı dün olduğu kadar bugün de insanlığın ortak çağrısı"

Barışa duyulan ihtiyacın dün olduğu kadar bugün de insanlığın ortak çağrısı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu sergi, sadece geçmişi değil; geleceği de

şekillendirmek için bizlere bir sorumluluk yüklüyor. Türk Kızılay olarak barışın, kardeşliğin ve insan onurunun korunması için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışıyoruz. Kore'de savaşın ortasında doğan bir kardeşliğin bugün burada bir barış mirasına dönüşmesini görmekse bizlere umut veriyor" diye konuştu.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong ise, serginin Kore ve Türkiye gibi iki kardeş ülke arasındaki derin dostluğu tarihi kayıtların ötesinde yeniden incelemek için değerli bir fırsat olarak ön plana çıktığını kaydetti.

Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz'ın yanı sıra Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Kore savaşı gazileri ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.