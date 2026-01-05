DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları iş birliğiyle her yıl bir öykü yazarına verilen Sait Faik Hikaye Armağanı'na başvurular başladı. Armağan ile geçen sene verilmeye başlanan Doğan Hızlan Özel Ödülü de sahibini bulacak.

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak adına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları'nın iş birliğiyle düzenlenen 72. Sait Faik Hikaye Armağanı'na başvurular başladı.

Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikaye kitabından on beş (15) nüshayı, 27 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar Darüşşafaka Cemiyetine elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Yarışmaya daha önce Armağan'ı kazanmamış yazarların 2025 yılında yayımlanmış ve herhangi bir ödül almamış olan hikaye kitapları katılabiliyor. Ön jüri ve jürinin değerlendirme süreçlerinin ardından kısa liste nisanda, yarışmanın kazananı ise mayıs ayı içinde açıklanacak.

DOĞAN HIZLAN ÖZEL ÖDÜLÜ

Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı'nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına geçtiğimiz sene verilen 'Doğan Hızlan Özel Ödülü', bu yıl da yeni sahibini bulacak. Kısa listeye kalan yazarlardan birine takdim edilecek bu özel ödül, Armağan'ın nihai sonucuyla birlikte duyurulacak.

72. Sait Faik Hikaye Armağanı ve Doğan Hızlan Özel Ödülü'nün ön jürisi, Emrah Kolukısa'nın koordinatörlüğünde toplanacak. Ön jüride Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz yer alıyor.

Jüri ise İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Cemil Kavukçu, Nazan Aksoy, Seval Şahin, Darüşşafaka Cemiyeti eski Başkan Vekili Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'den oluşuyor.

Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan, Melisa Kesmez, Şermin Yaşar ve Ayşegül Devecioğlu gibi değerli yazarların kazandığı Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı, geçtiğimiz yıl 'Şimdi Dönecek Dünya' adlı hikaye kitabıyla Burçe Bahadır'a verildi. Doğan Hızlan Ödülü'nü ise 'Öteki Hayvanlar' adlı eseriyle Derya Sönmez aldı.

İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI'NIN DARÜŞŞAFAKA'YA BAĞIŞI SÜRÜYOR

Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinin 2011 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın uhdesinde bulunan telif hakları, 1 Ocak tarihinde serbest kaldı. Kültür Yayınları, bu tarihten sonra da Türk edebiyatının köşe taşlarından Abasıyanık'ın anısına saygı amacıyla, satışı yapılacak tüm kitaplarından elde edilecek gelirden, yazarın vasiyetine uygun bir biçimde Darüşşafaka Cemiyetine bağış yapmaya devam ediyor.

SAİT FAİK HİKAYE ARMAĞANI

1955 yılında yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından hayata geçirilen Sait Faik Hikaye Armağanı, Makbule Hanım'ın 1964 yılındaki vefatının ardından Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Sait Faik'in annesi Makbule Abasıyanık'ın vasiyeti doğrultusunda her yıl, dönemin önde gelen edebiyat ustalarından oluşan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi öyküyü seçerek yazara Sait Faik Hikaye Armağanı'nı takdim ediyor.

2012 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından sunulan, geçtiğimiz yıl itibarıyla da Kültür Yayınları'nın yanı sıra Türkiye İş Bankası'nın iş birliğiyle verilen Sait Faik Hikaye Armağanı, edebiyat dünyamızın en önemli ödülleri arasında yer alıyor.