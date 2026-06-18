7 yaşındaki Zeynep sandalye yardımıyla bindiği atları peribacaları arasında dört nala koşturuyor

Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan 7 yaşındaki Zeynep Merdan, sandalye yardımıyla bindiği atları peribacaları arasında dört nala sürüyor.

Küçük yaşına rağmen atlarla güçlü bir bağ kuran Zeynep, gününün büyük bir bölümünü çiftlikte geçiriyor.

Ata binmeyi babasından aldığı eğitimle öğrenen küçük binici, turistlere tur hizmeti sunulan çiftlikte atların bakımı ve hazırlanmasında da babasına yardım ediyor.

Sandalyeden destek alarak binebildiği atları zaman zaman babasının gözetiminde peribacalarıyla çevrili vadilerde dört nala süren Zeynep, kendisini kayda alan belde sakinlerinin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.

"Büyüyünce de atlarla olmak istiyorum"

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Zeynep Merdan, AA muhabirine, okul dışındaki vakitlerde çiftlikten çıkmak istemediğini, atlarla birlikte olmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler sonrası öğretmenleri ve arkadaşlarının da kendisini takdir ettiğini belirten Zeynep, "Atları ve onlara binmeyi çok seviyorum. Ata binmeyi babamdan öğrendim. Peribacaları arasında geziyorum. Bazen babamla gezmek istiyorum ama babamın çok vakti olmuyor. Büyüyünce de atlarla olmak istiyorum. Babama çiftlikte yardım etmek istiyorum. Atları çok seviyorum, onlardan hiç ayrılmak istemiyorum." diye konuştu.

"Vadi turlarımızda gruba Zeynep atla rehberlik yapıyor"

Özbek asıllı baba Nevruz Merdan da 2010 yılından bu yana Türkiye'de yaşadığını, son 4 yıldır at çiftliği işlettiğini söyledi.

Afganistan Özbeklerinden olduklarını anlatan Merdan, atçılığın aile kültürlerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Merdan, kızının biniciliğe ilgisinin zamanla daha da arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her Türk ata binmelidir mutlaka. Zeynep de atlara karşı çok fazla ilgili. Bazen sabahları gün doğumu turu oluyor. O saatte bile kalkıyor, kapıyı bekliyor, baba beni de götür diyor. 'Biraz uyu, okula gideceksin' diyorum, o da 'Ata bineyim, sonra okula gideyim' diyor. Ata olan merakı beni de geçiyor artık. Atlar çok hisli hayvanlardır. Kesinlikle bilerek çocuklara bir zarar vermez. Zeynep rotayı çizmiş. Anlaşılan at sırtında yaşayacak, başka bir çaresi yok. Çünkü ata bir kere bağlandığın zaman onu bırakamazsın. At insanın can dostudur. Yaz aylarında 10-15 kişilik vadi turlarımızda gruba Zeynep atla rehberlik yapıyor. Bana gayet yardımcı oluyor. Attan zorla indiriyorum, akşama kadar geziyor burada. Bazen ben müşteri bırakmaya gidiyorum, atlar burada bağlıyken Zeynep'e bakıyorum, duvara tırmanır gibi ata tırmanıyor. Sandalye yardımıyla ata biniyor, daha 7 yaşında. İnsan yeter ki bir şeyi sevsin, merak etsin, onu başarır. Zeynep de atları aşırı derecede çok seviyor."