67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde ünlü isimler sahne aldı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde devam eden 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde Poizi, Melek Mosso, usta oyuncular Güven Kıraç, Erkan Can, Levent Ülgen ve Bahtiyar Engin gibi ünlü isimler sahne aldı. Müzikten tiyatroya birçok etkinliğin olduğu festivale binlerce insan katıldı.

Sıra Yarenleri'nin geleneksel dellal çağrısıyla kapılarını açan şenlikte, temsili Nasreddin Hoca Müfit Can Saçıntı'nın eşeğine ters binerek gerçekleştirdiği maya çalma töreni ve coşkulu kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü. Şenlik çarşısında kurulan Gülmece Sanat Atölyesi çalışmaları, çocuk tiyatroları ve Eski Gazi Okulu ile Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ndeki atölyelerle minikler rüya gibi anlar yaşadı. Tarihi Kilise Bahçesi ve Hıdırlık'ta sahne alan Kuzey Makedonya, Polonya, Sırbistan, Macaristan ve Kazakistan'dan gelen yabancı halk dansları toplulukları yöresel ezgileriyle Akşehir sokaklarını adeta karnaval alanına çevirdi. Kültür yolunda kurulan Mizah Yolu stantlarında ebru, çömlekçilik ve keçe yapımı gibi 13'üncü yüzyıl geleneksel zanaatları canlandırılırken, tarihi Ermeni Kilisesi ve Yukarı Hamam'daki sanat sergileri şenliğe derin bir kültürel vizyon kazandı.

Şenliğin ikinci gününde sahne alan ünlü sanatçı Melek Mosso, alanı dolduranlara müzik ziyafeti yaşattı. Mosso, 'Karanfil', 'Sabahçı Kahvesi' ve 'Doğum Günü' başta olmak üzere sevilen şarkılarını dev bir koro eşliğinde tek bir ağızdan seslendirdi.

Konser esnasında sahneye çıkarak sanatçıya çiçek takdim eden Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, alanı dolduran binlerce vatandaşa hitaben son derece coşkulu ve birlik mesajları içeren bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına, memleketine duyduğu derin bağlılığı vurgulayarak başlayan Köksal, "Sultan dağları kadar büyük, en büyük aşkım Akşehir. 67. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kutlu olsun" dedi.

'ALEVLİ GÜNLER' AYAKTA ALKIŞLANDI

Şenliğin üçüncü günü akşamında ise açık hava tiyatrosu kapılarını bu kez tiyatroseverler için açtı. Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimleri Güven Kıraç, Erkan Can, Levent Ülgen ve Bahtiyar Engin, kara komedi türündeki muhteşem oyunları 'Alevli Günler' ile sahne aldı. Düşündürürken kahkahaya boğan oyun, sanatseverlerden tam not aldı. Alanı dolduran izleyiciler, oyunun sonunda usta oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.

POİZİ SAHNE ALDI

Festivalde Poizi sahne aldı. Konsere popüler parçası 'Perde' ile giriş yapan Poizi, gecenin devamında 'Kimseler Duymasın', 'Uyuyamadın Dimi' ve 'Çok Güzel Gülüyorsun' gibi hit şarkılarını ardı ardına seslendirdi. Dinleyicilerin 'bir daha' tezahüratlarını geri çevirmeyen sanatçı, şarkılarını dev bir koro eşliğinde defalarca tekrar etti. Gençlerin heyecanına ortak olan Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, sahneye çıkarak sanatçıya çiçek verdi. Köksal, "Biliyorsunuz, ben bu şehirde herkesin başkanıyım ama öncelikli olarak siz gençlerin başkanıyım. Akşehir'in geleceği, enerjisi ve neşesi sizlersiniz" dedi.

Poizi, geçen yıl şenlikte sahne alan meslektaşı Blok3'ü andı. Alandaki tüm müzikseverlerden telefonlarının flaşlarını açmalarını isteyen Poizi, Blok3 ile düet yaptığı 'Çok Güzel Gülüyorsun' şarkısını seslendirdi. O anları cep telefonuyla kayda alan ünlü sanatçı, videoyu Hakan Aydın'a göndereceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı