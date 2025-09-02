62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Sahipleri Açıklandı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Sahipleri Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl düzenlenecek 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ödülleri Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e, Başarı Ödülleri ise Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya verilecek. Festival 24 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BU yıl 62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Onur Ödülleri' Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e, 'Başarı Ödülleri' ise Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek.

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yılki 'Onur Ödülleri' ve 'Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında sinemaseverle buluşacak festivalde Onur Ödülleri Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e takdim edilecek.

BAŞARI ÖDÜLLERİ DİZDAR VE PAŞALI'YA

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başarılı oyunculuk performansları dolayısıyla genç aktör ve aktrislere verilen Başarı Ödülleri'nin sahipleri, bu yıl Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek.

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Başarı Ödülleri ve Onur Ödülleri, festivalin 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde sahiplerine verilecek.

Festival kapsamında ayrıca 'Sinema Emek Ödülü' Feride Çiçekoğlu'na, 'Genç Sinemacı Başarı Ödülü' ise Cansu Baydar'a festivalin açılış töreninde takdim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Köfteci Yusuf'tan radikal karar: Tüm şubelerinde uygulamaya başladı, müşteriler ikiye bölündü

Tartışılan uygulamayı tüm şubelerinde hayata geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.