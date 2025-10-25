62. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali Korteji Gerçekleşti

ANTALYA'da bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Portakal Film Festivali geleneksel açılış korteji yapıldı. Kortejde ünlü sanatçılar vatandaşları selamladı.

Türkiye'nin köklü sinema etkinliklerinden Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 'Kalpten' temasıyla sinemaseverlerle 62'nci yılında buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 104 filmin yer aldığı festivalin geleneksel korteji, gösterimlerin yapıldığı Antalya Kültür Merkezi (AKM) önünden saat 15.30'da başladı. Kortej, üstü açık araçlarla AKM önünden Sakıp Sabancı Bulvarı, 100'üncü Yıl Caddesi, Güllük ve Cumhuriyet caddelerini takiben Atatürk Caddesi'nden Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski hizmet binası önüne kadar 5 kilometre boyunca devam etti. Ünlü sanatçıların vatandaşları selamladığı korteje, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, onur ödülü sahibi sinema sanatçıları Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen ile Yüksel Arıcı, Mahmut Cevher, Kaan Çakır, Mehmet Kurtuluş, Korhan Yurtsever, Ezel Akay, Yosi Mizrahi, Elvin Köse katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin bando takımı ve dans ve gösteri ekiplerinin da eşik ettiği kortejde sanatçılar vatandaşlara çiçek attı. Korteje yoğun ilgi gösteren vatandaşlar sanatçılarla fotoğraf çekti.

Kortejde sanatçıları görmek için caddede bekleyenlerden Mehmet Varsak, ailesiyle korteji izlemeye geldiklerini ve sanatçıları görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Sibel Karaarslan ise "Sinema müzikleriyle büyüdük. Benim için Altın Portakal, bu müzikler, sanatçılar, geçmişimiz, günümüz ve nesilden nesile aktarılan çok güzel etkinlik" dedi. Tuğçe Nazlı, "Bizi sevindiren heyecanlandıran bir etkinlik. Sinema geleneğimiz. Yıllarca devam etmesini diliyorum. Kızımla geldim. Küçük yaşta öğrenmesini istedim. Bu etkinlik bizim kültürümüz, bu kültürü yaşatmak istoruyuz "diye konuştu.