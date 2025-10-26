62'nci Altın Portakal'da görkemli açılış

ANTALYA'da bu yıl 62'ncisi 'Kalpten' temasıyla düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülleri Settar Tanrıöğen ile Serap Aksoy'a, emek ödülü Feride Çiçekoğlu'na, başarı ödülleri ise Merve Dizdar, Selahattin Paşalı ile Cansu Baydar'a verildi.

Antalya'da bu yıl 62'ncisi 'Kalpten' temasıyla düzenlenen ve sunuculuğunu Cansu Canan Özgen ve Alpdoğan Esenoğlu'nun yaptığı Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nin Cam Piramit Fuar Alanı'ndaki açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, milletvekilleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Törende protokole ayrılan alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in ismi yazılı boş bir sandalye de yer aldı. Salona Böcek'in 2 büyük fotoğrafı asıldı, açılışta dev ekrana yansıtılan görüntüleri eşliğinde mektubu okundu.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN TELGRAF

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de açılış törenine telgraf gönderdi. Özel, telgraf mesajında, "Sinema ve kültür dünyamıza çok değerli isimler kazandırmış Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl ödül alacak tüm sinema emekçileriyle birlikte yarışan tüm isimlerin, sinemamızın dev isimlerinin açtığı yoldan sanat dünyamıza ilerleyen yıllarda da büyük katkılar yapacağına yürekten inanıyorum. Sanatın, emeğin ve dayanışmanın bu özel gecede hepimize umut vermesini diliyorum" ifadeleri kullandı.

ÖZDEMİR: ŞEHRİN YAŞAM KÜLTÜRÜ HALİNE GELDİ

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Altın Portakal'ın şehrin yaşam kültürü haline geldiğini belirtti. Özdemir, "1964 yılında Avni Tolunay'ın önderliğinde açılan sanat perdesini, bugün yine aynı heyecanla, aynı tutkuyla ve kalpten bir inançla aralıyoruz. Biliyoruz ki festivalimiz yalnızca filmlerin değil, özgürlüğün, dayanışmanın ve umudun da perdesidir. Bu perde, insanlığın ortak vicdanı ve hakikatin ta kendisidir. Altın Portakal yalnızca bir festival değildir, Türkiye'nin belleği, halkın hafızasıdır. 1964'ten bu yana sanatı halkla, halkı sanatla buluşturmanın adıdır. Her sahnesinde emeğin, her alkışında alın terinin sesi vardır. Bu geleneği yalnızca yaşatmak değil, geleceğe taşımak da hepimizin en büyük sorumluluğudur" dedi.

SON BİR YILDA KAYBEDİLENLER ANILDI

Özdemir'in konuşmasının ardından Altın Portakal film Festivali'ne özel görüntülerle Böcek'in doğum günü de kutlandı.

Yeşilçam filmlerinden kesitlerin de sunulduğu törende, geçen yıl düzenlenen festivalden bu yana hayatını kaybedenlerde unutulmadı. Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Şinasi Yurtsever, Nezih Danyal, Osman Sınav, Filiz Küçüktepe, Filiz Akın, Volkan Konak, Ahmet Levendoğlu, Leyla Okay, Sırrı Süreyya Önder, Ali Özgentürk, İlhan Şeşen, Levent Bitecik, Arif Erkin gibi isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda sinema ve ses sanatçısı, müzisyen, yapımcı ve yönetmen, teknik ekip gibi çok sayıda ismin fotoğrafları ekrana yansıtılarak anıldı.

VARGI: FESTİVAL ÇOK GÜZEL GEÇECEK

Törende Jüri Başkanı Ömer Vargı ise şöyle konuştu:

"Aynı film için bu insanlar eşit olarak değerlendirme yaparlar. Günlük hayatlarında belki bu değerlendirmeyi yapamazlar. Çünkü bir arada bulunamazlar ama aynı şeyi yaşarlar. Günümüzde bütün dünyada çok enteresan şeyler oluyor. Ülkeler olarak haksızlıklar, ezilenler ve ölenler oluyor. İnşallah, bu festival çok güzel geçecek ama önümüzdeki seneki festivalin daha da güzel geçmesini diliyorum" dedi.

GECENİN ÖDÜLLERİ

Açılış gecesinde onur ödülleri Settar Tanrıöğen ve Serap Aksoy'a, emek ödülü ise Feride Çiçekoğlu'na verildi. Settar Tanrıöğen'in onur ödülünü Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir takdim etti. Ödül alan Settar Tanrıöğen, "Çok şaşkınım, ne diyeceğim çok iyi bilemiyorum. Festivalde bir filmim olmamasına rağmen beni ödüle layık görüp, çağırdıkları için bütün festival ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Sinema emek ödülü ise senarist, yazar, mimar, akademisyen olan Feride Çiçekoğlu'na takdim edildi.

GAZZE'YE IŞYIK OLALIM

Çiçekoğlu'na ödülünü veren Sinema Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Galip Görür, şunları söyledi:

"Bu kadar zorbalık, bu kadar baskı altında özgür sinema iradesiyle bu festivali yapanlar ve tüm bileşenlerin önünde de saygıyla eğiliyorum. Bu ödül sette, atölyede, sahnede ve sinemanın üretildiği bütün alanlarda ışığın ve sesin izinde ilerleyen ve sinemayı bir şenliğe dönüştüren emekçilerindir. Bu mücadelede de her gün kendini yeniden yazan bir şarkıdır ve bu şarkıyı inatla, inançla söyleyeceğiz. Derler ki, sinemanın ışığının düştüğü yerde umut vardır, yaşam vardır. Ama bugün Gazze'de çocukların üzerine karanlık düşüyor, yaşamı öldürüyorlar. Bunun farkında olan biz sinemacılar, Gazze'ye ışık olalım."

SERAP AKSOY'A ONUR ÖDÜLÜ

Serap Aksoy'a ödülünü Cem Yiğit Üzümoğlu verdi. Aksoy, onur ödülü almanın kendisi için büyülenme gibi olduğunu belirtti.

DİZDAR'DAN ANTALYA SEYİRCİSİNE ÖVGÜ

Sinema oyuncusu Mehmet Kurtuluş tarafından başarı ödülü takdim edilen Merve Dizdar, "İnsan kendini izleyince garip hissediyor. Yani bir karakterde değilseniz kendinizi izlemek biraz zor. Çok güzel bir gün, çok güzel bir gece. Ben 2022'de 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldım. O zaman da beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri Antalya'nın seyircisiydi. Çok teşekkür ediyorum. Festivalleri güzelleştiren birlikte olmak. Buranın seyircisi bunu çok hak ediyor. O yüzden öncelikle seyirciler, şahanesiniz. Seyircilerin burada olduğunu bilmek çok kıymetli, çok özel bir şey. Çünkü bizi biz yapan onlar" dedi.

YÖNETMEN CANAN BAYDAR'A BAŞARI ÖDÜLÜ

'Genç Sinemacı Başarı Ödülü ise jüri başkanı Ömer Vargı tarafından Cansu Baydar'a verildi. Baydar, "Tekrar bu sahnede olmak çok heyecan verici. Çok teşekkür ediyorum ödül için. İşini obsesyon derecesinde tutkuyla yapan ekibimizin emeği sonucu buradayım. Çok mutluyum. Hepsine sevgilerimi iletiyorum" diye konuştu.

SELAHATTİN PAŞALI GECEYE KATILAMADI

Üçüncü başarı ödülü ise geceye katılamayan Selahattin Paşalı'ya verildi. Geceye katılamayan ve görüntülü mesaj gönderen Paşalı, "Bu yıl ustalarımızın yanında Merve ile benim mesleki yolculuğumuzu takdir eden, bu ödüle layık gören, bizi onurlandıran ve geleceğe yönelik sorumluluk veren Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne ben tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bildiğim tek şey başarı ödülünün bireysel bir ödül olmadığı, dolayısıyla mesleki yolculuğumda üzerimde emeği olan, bana yardım eden, beraber çalıştığım herkesin bu ödül. Ben onlara armağan etmek istiyorum. Son olarak da bu ödülü Merve'yle beraber paylaştığım için çok mutluyum. Bu benim için çok anlamlı. Çünkü bizim 2017 yılında tiyatroda onunla yollarımız kesişti. Oyunu harikalar yaratıyordu. Ben de oyunun asistanıyım. 8 yıl sonra ülkemizin en köklü film festivalinde başarı ödülünü onunla beraber paylaştığım için çok mutlu ve gururluyum" dedi.