Üye Girişi
Haberler

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Hükümdarlık' Filmi Gösterimi Yapıldı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Hükümdarlık' Filmi Gösterimi Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Hükümdarlık' filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yaptı. Yönetmenliğini Isabella Torre'nin üstlendiği film, mitolojik bir hikaye etrafında dönüyor ve Venedik Film Festivali'nin kapanış filmi olarak dikkat çekiyor.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında ilk olarak "Hükümdarlık" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Uluslararası Film Yarışması'nda yer alan, yönetmenliğini Isabella Torre'nin üstlendiği ve Elliott Crosset Hove, Angela Fontana, Koudous Seihon, Marco Raco, Ilaria Caffio, Ylenia Romano'nun rol aldığı "Hükümdarlık" filminin gösterimi yapıldı.

Venedik Film Festival'nin kapanış filmi "Hükümdarlık", Türkiye prömiyerini de Altın Portakal'da yapmış oldu.

Filmin gösterimine Uluslararası Film Yarışması jüri üyeleri Mahmoud Kalari, Selin Gürel, Mehmet Aksın, Ludovica Rampoldi, Ayşe Polat ile sinemaseverler katıldı.

Filmin konusu

Yönetmen Torre'nin, ilk uzun metrajı "Hükümdarlık", mitolojik bir hikayeye odaklanıyor.

İtalya'nın sislerle kaplı, sarp Aspromonte dağlarında, bir arkeolog ve yardımcıları antik bir hazine aramaktadır. Ancak kazıları, bu ücra köyün sakinlerinin hayatlarını sonsuza dek değiştirecek gizemli mitolojik yaratıkları serbest bırakır. Yaralı ve kutsallığı çiğnenmiş bir gezegenin derinliklerinden, tehditkar ama karizmatik varlıklar olan Nympheler ortaya çıkar, onlar insanlar ve dünyanın gizemleri arasında yeniden bir mesafe kurmaya gelmişlerdir.

Film İtalya'nın Calabria bölgesindeki Aspromonte bölgesinde geçiyor, mekan bu filmde sadece bir arka plan değil, filmin ruh hali ve anlamı için temel bir unsur, hikayenin ayrılmaz bir parçası. "Hükümdarlık" filminin tematik unsurları, mistisizm, hayatta kalma ve doğa ile insanlık arasındaki etkileşimin keşfi, bu bölgenin manzaralarında ve kültürel bağlamında derinden yansıtılmış. Filmin mistik enerjileri ve uhrevi varlıkları tasviri, manzaranın içsel özelliklerine de yansıyor. Yükselen dağlar, yoğun ormanlar ve etrafı saran sis, belirli bir ambiyans yaratıyor.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Kültür Sanat

Venedik Film Festivali Film Festivali Yönetmen Festival Venedik Türkiye antalya

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı

 CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı
AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı

İstanbul'daki infial yaratan görüntü AK Partili ismi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title