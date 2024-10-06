61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Galata' Filmi Gösterildi

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Galata" filmi gösterildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan ve Kenan Mansur Doğru, Umut Osman Demirkol'un yönettiği "Galata" filmi gösterildi.

İki dışlanmış karakterin konusunun işlendiği filmde, oyuncular Suyumbige Dadalı, Sarp Bozkurt, Edanur Hancı, Hande Özen, Tümay Özokur, Kubilay Karslıoğlu, Barış Kolik, Emiralp Arslan rol aldı.

Filmin gösterimi sonrası yönetmenler ve oyuncuların katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Yönetmenlerden Kenan Mansur Doğru, iki dışlanmış karakteri Galata ile işlemek istediklerini ve bunu da başardıklarını söyledi.

Çekimlerde 2,5 aylık bir prova süreci geçirdiklerini dile getiren Doğru, "Zor sahneler oldu. Hikayenin içerisinde gerçeği yaşatmaya çalıştık." dedi.

Yönetmenlerden Umut Osman Demirkol da tartışılan konuları filmde işlediklerini belirtti. Oyunculara projeye inandıkları için teşekkür eden Demirkol, "Haklı haksız kimsenin yargılanmaması gerektiğini filmle yansıtmak istedik." diye konuştu.