61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı

BU yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk film gösterimi, Uluslararası Uzun Metraj Film Festivali Yarışması'nda yarışan 'Hükümdarlık' ile yapıldı. İtalya ve İsveç ortak yapımı film, mitolojik bir hikayeye odaklanıyor.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin ilk film gösterimi Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Isabella Torre'nin ilk uzun metraj filmi 'Hükümdarlık' ile yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'ndaki film gösterimine ilgi yoğun oldu. Film gösterimine Uluslararası Film Yarışması Jürisi'nde yer alan Mahmoud Kalari, Selin Gürel, Mehmet Aksın, Ludovica Rampoldi ve Ayşe Polat da katıldı.

Isabella Torre'nin Türkiye prömiyerini yaptığı İtalya'nın Calabria bölgesindeki Aspromonte bölgesinde çekilen 'Hükümdarlık', Venedik Film Festivali'nin de kapanış filmi oldu. İtalya'nın Calabria bölgesindeki Aspromonte bölgesinde çekilen İtalya ve İsveç ortak yapımı film, mitolojik bir hikayeye odaklanıyor. Başrollerinde Elliott Crosset Hove, Angela Fontana ve Koudous Seihon'un oynadığı filmin yönetmeni Torre, gerçeklik hissiyatı ve özgünlüğü korumak için oyuncularını da bölge sakinlerinden seçti.