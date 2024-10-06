Üye Girişi
Haberler

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 61'incisi, 'Hükümdarlık' filminin gösterimiyle başladı. İtalya ve İsveç ortak yapımı olan film, mitolojik bir hikaye barındırıyor ve uluslararası film yarışmasında yer alıyor.

BU yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk film gösterimi, Uluslararası Uzun Metraj Film Festivali Yarışması'nda yarışan 'Hükümdarlık' ile yapıldı. İtalya ve İsveç ortak yapımı film, mitolojik bir hikayeye odaklanıyor.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin ilk film gösterimi Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Isabella Torre'nin ilk uzun metraj filmi 'Hükümdarlık' ile yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'ndaki film gösterimine ilgi yoğun oldu. Film gösterimine Uluslararası Film Yarışması Jürisi'nde yer alan Mahmoud Kalari, Selin Gürel, Mehmet Aksın, Ludovica Rampoldi ve Ayşe Polat da katıldı.

Isabella Torre'nin Türkiye prömiyerini yaptığı İtalya'nın Calabria bölgesindeki Aspromonte bölgesinde çekilen 'Hükümdarlık', Venedik Film Festivali'nin de kapanış filmi oldu. İtalya'nın Calabria bölgesindeki Aspromonte bölgesinde çekilen İtalya ve İsveç ortak yapımı film, mitolojik bir hikayeye odaklanıyor. Başrollerinde Elliott Crosset Hove, Angela Fontana ve Koudous Seihon'un oynadığı filmin yönetmeni Torre, gerçeklik hissiyatı ve özgünlüğü korumak için oyuncularını da bölge sakinlerinden seçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Film Festivali Kültür Sanat Antalya Sinema İtalya Dünya İsveç

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 36. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı full HD bölüm izle! Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm tek parça izle! Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 3. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi filmler ve programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 6 Ekim noterler çalışıyor mu? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu? Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sport canlı yayın bilgileri nedir? Galatasaray-Alanyaspor canlı nasıl izlenir?
title