60 yıldır topladığı eşyaları müzeye bağışladı

Bayburt'un Konursu köyünde yaşayan İskender Duman, çocukluğundan beri biriktirdiği eski köy yaşamını yansıtan aletler başta olmak üzere 50 parça eşyayı Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne bağışladı.

Tarımla uğraşan Duman, aralarında atalarından kalan tarım aletleri ile kılıç, köstekli saat, posta pulu, akordiyon ve kilimlerin de bulunduğu eşyalara yaklaşık 60 yıl adeta gözü gibi baktı.

Eşyaları yıllarca evinde ve bahçesinde muhafaza eden Duman, koleksiyonunu gelecek nesillere aktarılması için Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne bağışlamaya karar verdi.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz ile irtibata geçen Duman, eşyaları sergilenmek üzere müzeye bağışladı.

"Gelecek nesillerin bu eşyaları tanıması lazım"

İskender Duman, AA muhabirine, eşyaların birçoğunun ata yadigarı olduğunu, bazılarını ise başka yerlerden getirdiğini söyledi.

Çocukluğundan beri eski eşyalara ilgi duyduğunu ve eline geçenleri muhafaza ettiğini belirten Duman, "Elimdeki eşyalara gözüm gibi baktım ve şükürler olsun tam yerine ulaştı. Bu eşyaların gelecek nesillere ulaşmasını istiyorum." dedi.

Eşyalarını dünyaca ünlü bir müzeye teslim etmekten büyük mutluluk duyduğunun altını çizen Duman, şunları kaydetti:

"Kendilerine, gelip eşyaları almalarını söyledim. Sağ olsunlar bir gün sonra gelip aldılar, eşyalarıma sahip çıktılar. Gelecek nesillerin bu eşyaları tanıması lazım. Tarihimizi tanımaları lazım. Eşyalarımın hepsinin bir yaşanmışlığı var. Bu eşyaların hatırası çok. Tam sağlam yerine gitti, artık gözüm geride kalmaz. Müzeye gitmeseydi ya hurdaya verilecekti ya da kesilip yakılacaktı."

"Biz sadece eşya toplamıyoruz aynı zamanda hatıra, geçmiş topluyoruz"

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz ise müzeye bağış yapmak isteyen çok sayıda kişi olduğunu belirtti.

Bölgede bu konuda önemli bir farkındalık yarattıklarını dile getiren Yavuz, "Çünkü ilk yıllarda isteyip de alamadığımız birçok eşyayı bugün insanlar çok daha istekli bir şekilde kendileri bağışlamak istiyorlar. Hatta bazı istekleri de üzülerek reddetmek zorunda kalıyoruz. Çünkü sergileme alanlarımızın dolmuş olması bizi bu anlamda sınırlıyor. Biz sadece eşya toplamıyoruz aynı zamanda hatıra, geçmiş topluyoruz." diye konuştu.

Yavuz, Anadolu'nun her tarafında gizli kalmış, insanlarla adeta bütünleşmiş güzelliklerin gün yüzüne çıkması ve paylaşılması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Müzeler, toplumsal hafızanın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için olmazsa olmazımızdır. Müzelerden başka böyle bir mekanizma yok. Dolayısıyla Bayburt'ta bu tür faaliyetleri barındıran uluslararası iki müze var. Biz de Kenan Yavuz Etnografya Müzesi olarak Anadolu'nun hafıza mekanı olma noktasında çok önemli merhaleler katettik ve kültür mirasımızın görünür kılınması ve gelecek kuşaklara taşınması açısından bugün bir örneğini, rol modelini gördüğümüz İskender Duman'ın Bayburt Konursu köyündeki evine geldik. Bir kamyonet dolusu eşyayı bize verdi ama yine birkaç eşya daha var, onları da almamızı istedi. Biz de onu kırmadık ve geldik kalanları da götürüyoruz. İskender ağabeyimizin ismini müzede yaşatacağız."

Kaynak: AA