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60. Konya Aşıklar Bayramı, 25 şehir ve 5 ülkeden 60 aşığın katılımıyla başladı

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60. Konya Aşıklar Bayramı, 25 şehir ve 5 ülkeden 60 aşığın katılımıyla başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karatay Belediyesi ve Konya Kültür ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen 60. Konya Aşıklar Bayramı, Mevlana Meydanı'nda başladı. 25 şehir ve 5 ülkeden 60 aşığın katıldığı etkinlik, 28 Ekim'e kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karatay Belediyesi ve Konya Kültür ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen 60. Konya Aşıklar Bayramı, Mevlana Meydanı'nda başladı.

25 şehir ve 5 ülkeden 60 aşığın katıldığı organizasyonun ilk gününde halk ozanları, sazları ve türküleriyle vatandaşlarla buluştu.

Türk kültürünün önemli değerlerinden aşıklık geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan etkinlik, 60. yılında kültür ve sanatseverleri bir araya getiriyor.

Konya Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Konya'nın kültür ve sanata verdiği öneme değindi.

Kültür ve sanatın, ilgi ve alaka görmediği yerlerden göç ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Konya'da 60'ıncısı düzenlenen bir kültürel etkinliğin olması, Konya'nın ve Konyalıların aşıklık sanatına verdiği önemi gözler önüne seriyor. 1966 yılında Konya Aşıklar Bayramı'nı 16 aşıkla Konya Şeker Fabrikası lokalinde başlatan başta üstadımız Feyzi Halıcı olmak üzere, bu geleneğe emek veren tüm ustalarımızı saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Etkinlikler 28 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA
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