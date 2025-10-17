6. İzmir Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAPFEST-6'ncı İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAPFEST-6'ncı İzmir Kitap Fuarı'nın Kültürpark'ta yapılan açılış programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, fuarın onur konuğu yazar-senarist Mehmet Eroğlu, uluslararası onur konuğu çizgi roman yazarı Fabien Toulme ve ziyaretçiler katıldı. 17-26 Ekim tarihleri arasında gezilebilecek olan fuarda, ziyaretçiler, 250'nin üzerinde katılımcı, binlerce kitap, imza günleri, söyleşiler, müzik performansları ve etkinliklere katılabilecek. Girişlerin ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu İzmir Kitap Fuarı, saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarla eş zamanı olarak açılan ' Edebiyat Yolculuktur' temasıyla düzenlenen 9'uncu İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali de 17-19 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

'NE KADAR OKURSAK O KADAR AYDINLANACAĞIZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açılış konuşmasında, "İzmir Kitap Fuarı İZKİTAP kapsamında 10 gün boyunca kitapla, müzikle, edebiyatla dolup taşacak. Yüzlerce yayınevi İzmir'in kalbinde, Kültürpark'ta konuğumuz oluyor. Birbirinden değerli yazar, şair, çizer, akademisyen, bilim insanı ve sanatçılar, İzmir'de okurlarla buluşuyor. İmza günleri, söyleşiler, konserler düzenlenecek. Her köşesinde edebiyatın, düşüncenin, sanatın sesi yankılanacak. Bu yıl fuarda, Anime ve Manga tutkunları için özel bir alan oluşturduk. Çünkü edebiyatın da tıpkı şehirler gibi farklı dilleri, kültürleri var. Hepsini İzmir'de bir araya getirmek istiyoruz. Özellikle gençler, Manga ve Anime'ye özel bir ilgi duyuyor. Kitap fuarlarının en önem verdiğim yanlarından biri bu; gençleri ve çocukları kitapla, sanatla, yaratıcılıkla, hayal gücüyle buluşturması. Geleceğin okurlarını böyle yetiştireceğiz. Ne kadar okursak o kadar aydınlanacağız. Bu nedenle fuarda çocuklar ve gençler için özel etkinlikler hazırladık. Çocuk kitapları atölyeleri, masal dinletileri, yaratıcı yazarlık çalışmaları ve gençlere yönelik paneller düzenlenecek" diye konuştu.

'İZMİR'DE HER ÇOCUĞUN, HER GENCİN KİTAPLA, SANATLA BULUŞMASINI İSTİYORUZ'

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kitap fuarımızla eş zamanlı başlattığımız 9'uncu İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, kitapların dünyasına başka bir pencere açıyor. Üç gün boyunca yazarlar, şairler, gençler, okurlar buluşacak. 'Edebiyat Festivali', geleceğe de izler bırakacak. Konuk şairler 'Şair Yürüyüşü' etkinliğine katılacak, kenti gözlemleyecekler. Kaleme alacakları eserler, festivalin 10'uncu yılı olan 2026'da 'İzmir Şiirleri' adıyla kitaplaştırılacak. Edebiyat tarihinde kentimizden kalıcı bir iz bırakacağız. Şairlerin gözünden İzmir'i okuyacağız. Kültür sanat, bir kentin kalbidir. İzmir'de her çocuğun, her gencin kitapla, sanatla buluşmasını istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Her mahallede bir kütüphane, her parkta bir kültür etkinliği düzenlenmek için çaba gösteriyoruz. İzmir'in kültür hayatını zenginleştirmeye, her köşesini sanatla, kitapla buluşturmaya kararlıyız."

Açılışta konuşan TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu da "İzmir yılda 2 kez Türkiye'nin en büyük kitap fuarına ev sahipliği yaparak yalnızca Ege'nin değil, tüm ülkenin kültür başkenti olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Her fuarımızda yüz binlerce insanı kitaplarla, yazarlarla, fikirlerle buluşturuyoruz" dedi.