İzlemeyenler bin pişman! Dün gece neler oldu neler
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakalarken, Trabzonspor ise Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. İşte diğer maçların sonuçları...
- UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarında Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i 3-0 yenerek rövanş öncesi avantaj kazandı; Trabzonspor ise Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
- Gecenin en farklı sonucunu Lech Poznan, Thun'u 7-0 yenerek elde etti.
- Play-off ilk maçlarında Anderlecht, Jagiellonia, Kızılyıldız ve OFI da rakiplerini farklı skorlarla yendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakalarken, Trabzonspor ise Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ'TAN RAHAT GALİBİYET
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
TRABZONSPOR EVİNDE KAYBETTİ
Gecenin bir diğer temsilcisi Trabzonspor ise Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırladı. Bordo-mavililer, karşılaşmayı 1-0 kaybederek tur şansını rövanş karşılaşmasına bıraktı.
LECH POZNAN'DAN 7 GOLLÜ GALİBİYET
Play-off turunun ilk maçlarında gecenin en farklı sonucuna Lech Poznan imza attı. Polonya temsilcisi, İsviçre ekibi Thun'u 7-0 mağlup etti. Anderlecht, Jagiellonia, Kızılyıldız ve OFI de rakipleri karşısında farklı galibiyetler elde etti.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI
- Kairat (Kazakistan) - Anderlecht (Belçika): 0-3
- Jagiellonia (Polonya) - Iberia (Gürcistan): 4-0
- Mjallby (İsveç) - Salzburg (Avusturya): 0-1
- Trabzonspor - Ferencvaros (Macaristan): 0-1
- Universitatea Craiova (Romanya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 1-1
- Egnatia (Arnavutluk) - Lillestrom (Norveç): 0-0
- Lech Poznan (Polonya) - Thun (İsviçre): 7-0
- Beşiktaş - Kauno Zalgiris (Litvanya): 3-0
- Sint-Truidense (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
- Kızılyıldız (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-0
- OFI (Yunanistan) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0
- Benfica (Portekiz) - Aarhus (Danimarka): 3-1