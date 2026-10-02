4. Avrupa Sinema Günleri, 16 filmle Trabzonlu sinemaseverlerle buluşuyor

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4. Avrupa Sinema Günleri Avrupa'nın farklı ülkelerinden 16 filmi Trabzonlu sinemaseverlerle buluşturuyor. Ücretsiz gösterimler 4 Ekim tarihine kadar Trabzon Lara Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri ve kültür enstitüleri ile Türkiye genelindeki AB Bilgi Merkezlerinin iş birliğiyle düzenlenen 4. Avrupa Sinema Günleri, sinema aracılığıyla Avrupa'nın farklı hikayelerine, kültürlerine ve bakış açılarına bir pencere açacak.

Bu yıl Trabzon, Antalya, Diyarbakır, İzmir ve Samsun'da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Avrupa'nın farklı ülkelerinden 16 film sinemaseverlerle buluşacak. Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, İrlanda, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Yunanistan ve İsveç yapımlarının yer aldığı seçki, Avrupa'nın kültürel çeşitliliğini sinemanın diliyle izleyiciye taşıyacak.

Farklı tür ve anlatım biçimlerini bir araya getiren programda; aile ve insan ilişkilerinden kimlik ve değişime, müzik ve toplumsal meselelere uzanan hikayeler yer alıyor. Komedi, dram, belgesel ve animasyon gibi farklı türlerden filmler, izleyicilere Avrupa'nın farklı yaşamlarını, kültürlerini ve bakış açılarını keşfetme fırsatı sunuyor.

TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, Avrupa sinemasının farklı seslerini Trabzonlu sinemaseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Trabzon yine sanatla buluşuyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden sinemacıların hikayelerini, dünyalarını ve duygularını Trabzon'da izleyicilerle buluşturacağız. Farklı hikayeler, ortak duygular anlayışıyla düzenlediğimiz festivalimize tüm sinemaseverleri bekliyoruz" dedi.

Trabzon Lara Sineması'nda gerçekleştirilecek gösterimlerde Son Işıltılar (Glimmers), Kaybetmeye Mahküm (Heads or Fails), Bay Hiç Kimse Putin'e Karşı (Mr. Nobody Against Putin), Benim Sesim (My Voice), Gloria!, Denge Kaybı (Loss of Balance), Bahçedeki Tekne (A Boat in the Garden), Flow: Bir Kedinin Yolculuğu (Flow), Tavus Kuşu (Peacock), Leziz (Tasty), Atina Gece Radyosu (Athens Midnight Radio), Kaçırıldık! (Kidnapped!), Hoş İnsanlar (Nice People), Nefes Nefese (Breathing Underwater), Hayat ve Aşk (Life & Love) ve Dört Anne (Four Mothers) filmleri izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı