Üye Girişi
Haberler

33. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali Gerçekleşti

33. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de geleneksel olarak düzenlenen 33. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali, 81 ilden katılımcılara ev sahipliği yaptı. Festivalde, yetkililerin konuşmalarıyla Türkiye'deki turizm ve kültürel değerlerin önemi vurgulandı.

KIRŞEHİR'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nin 33'üncüsü, 81 ilden gelen misafirlere ev sahipliği yaptı.

Kaman ilçesinde 33'üncüsü düzenlenen Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'ne Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, milletvekilleri, il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan program Abdallar Topluluğu Alan gösterisi ve mehteran ile devam etti. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, " Türkiye'nin tanıtımını, turizm ürünlerini geliştirmeye devam etmekteyiz. Yakın gelecekte inşallah ülkemizin turizm gelirlerini 100 milyar dolarlar seviyesine çıkaracağız. Tabii bunun şöyle bir önemi var. İnsanımızın refahını arttırması, ülkemizin cari açık yanında Türkiye'nin dünyada daha güçlü olmasının yanında bu da önemli bir imkan, önemli bir potansiyel olarak önümüzde durmakta. Türkiye, yüzyılı gerçekleştirirken insanımızın refahının gelişmesi, Türkiye'nin sayılı ülkeler içinde yer alması, dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olması elbette son derece önemli. Artık büyük egemen ülkelerin kollamasıyla, dünyada öyle zulümler yaşanıyor ki, artık 'soykırım' kelimesi bile hafif kalıyor. Hemen yanı başımızda, Filistin'de, dünyanın her köşesinde olduğu gibi maalesef büyük bir zulüm yaşanmakta. İşte Türkiye vizyonunu biz gerçekleştirdiğimizde zulmün yerine adalet, savaşın yerine barış ve yoksulluğun yerine refah olacaktır" ifadelerini kullandı.

'DİRİ OLMAMIZ BİR ZARURET HALİNE GELMİŞTİR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, "Dünyanın her geçen gün savaş alanına döndüğü, sınırların, sınırlarımızın ve gönül coğrafyamızın tehditlere maruz kaldığı bugünlerde, millet olarak ortak değerlerimiz etrafında toplanıp bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız bir zaruret haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın terör devleti İsrail'in Filistin'e başlattığı ilk andan itibaren, başta İslam coğrafyası olmak üzere Birleşmiş Milletler'in 'susma ve görmezden gelme' tutumlarına karşı Türk'ün vicdanının sesi olup yaptığı konuşmaların kararlı ve dik duruşunun sonuna kadar arkasındayız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 'önce ülkem ve milletim' anlayışıyla yol yürümeye milli hassasiyetle, siyaset yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BERABERLİĞİMİZİN EN FAZLA GEREKLİ OLDUĞU GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da, "Birliğimizi, beraberliğimizi özellikle coğrafyamızda olup biten kalleşçe bir takım organizasyonlara karşı duruşumuzu da aynı anda gösteriyoruz. Birliğimizin ve beraberliğimizin en fazla gerekli olduğu günlerden geçiyoruz. Allah'ın izniyle onların bir hesabı vardır. Allah'ın da bir hesabı vardır. Ama bu aziz milletin onların hesabının karşısında aslanlar gibi tarih boyunca olduğu gibi bugünde dik duruşu olacaktır. Festivaller tabii ki ilçelerin, herhangi bir ilin tanıtımında hem kültürel, hem sanatsal boyutu itibariyle neyi amaçlıyorsa onu tanıtır. Turizme katkı sağlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kültür Sanat Politika Kırşehir Etkinlik Türkiye Turizm Kültür Sanat Kaman

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

"Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz"

 6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler

Bakanlık yeni liste yayınladı! İşte sucuk diye eşek eti yediren firmalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.