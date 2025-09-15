Haberler

32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 'Turandot' ile Başladı
Antalya'da gerçekleştirilen 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Giacomo Puccini'nin 'Turandot' operası ile açıldı. Açılışa ünlü sanatçılar ve protokol üyeleri katıldı, görsel şölen izleyicilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Turandot" operası gösterimiyle başladı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 bin yıllık tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen festivalin açılışı, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin ortak yapımı, Giacomo Puccini'nin başyapıtı "Turandot" operasıyla yapıldı.

Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye koyulan eser, Uzak Doğu'nun gizemli atmosferinde geçen tutku, meydan okuma ve aşk dolu öyküsüyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Başrollerde, etkileyici sesi ve yorumuyla dünya sahnelerinde tanınan soprano Olga Maslova "Prenses Turandot" rolüyle, güçlü sesi ve sahne karizmasıyla öne çıkan tenor Riccardo Massi ise "Calaf" rolüyle festivalin açılış gecesine damgasını vurdu.

Orkestra şefi Lorenzo Casriota Skanderberg yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefleri Mahir Seyrek ve Ivan Pekhov yönetimindeki Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi koroları sahnede yerli ve yabancı solistlere eşlik etti.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu da çocuk korosu şefi Sinem Ulusoy yönetiminde temsilde sahnede yerini aldı.

Eserde Olga Maslova "Prenses Turandot", Cem Akyüz "İmparator Altoum", Mithat Karakelle "Timur", Riccardo Massi "Calaf", Tuğba Mankal "Liu", Çetin Kıranbay "Ping", Y. Emre Pekşen "Pong", Barış Yanç "Pang", Emre Uluocak "Haberci" ve Emre Yalçın "Pers Prensi" rollerinde sahne aldı.

Eserde, dekor tasarımı Özgür Usta'ya, kostüm tasarımı Savaş Camgöz'e, ışık tasarımı Ali Gökdemir'e, koreografi ise Armağan Davran'a ait. Zengin dekor, kostüm ve ışık tasarımıyla sahnelenen prodüksiyon, görsel ve işitsel açıdan etkileyici bir şölen sunarak, sanat severlere büyülü bir akşam yaşattı.

Açılışa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün de aralarında bulunduğu protokol üyeleriyle çok sayıda sanatsever katıldı.

32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında 17 Eylül'de "Zorba", 20 Eylül'de "Kuğu Gölü", 24 Eylül'de "Don Kişot" balesi ve "27 Eylül'de "Tosca" operası sahnelenecek.

Festival, misafir grup La Traviata'nın gösterisiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Kültür Sanat
