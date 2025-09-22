32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher'e verildi.

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında açılış ve "Orhan Kemal Emek Ödülleri" gecesi Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Jülide Ateş'in yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, törende yaptığı konuşmada, bu yıl Türk sinemasının büyük değerlerini yitirdiklerini söyledi.

Sanatın iyileştirici ve umut verici gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirten Geçer, "Sinema bir milletin kültürel mirası, milli hafızasını oluştururken aynı zamanda bizleri hem bireysel hem de kolektif düzeyde dönüştürebilir. Görünenin ardından görünmeyeni, sesin ardındaki sessizliği duyurabilir. İşte tam da bu anlayışla bu yıl festivalimizi barış, özgürlük ve umut temalarında düzenledik. Çünkü sinema savaşların, adaletsizliklerin, yasakların karşısında barışın, özgürlüğün ve umudun sesidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından "Orhan Kemal Emek Ödülleri" yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher'e verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Seriner'in ödülünü Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar aldı.

Ödül töreninin ardından Ceylan Ertem konser verdi.

Törene festivalde görev alan jüri üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.