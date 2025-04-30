32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başlıyor

Adana'da 32. kez organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, film gösterimleri ile ulusal ve uluslararası programların düzenleneceği festival, sanat dünyasından çok sayıda konuğu ağırlayacak.

Kentte 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festival, ziyaretçilere sinemayla dolu bir hafta yaşatacak.

Festivalle ilgili güncel gelişmeler ve program detayları, festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.