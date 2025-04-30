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32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başlıyor

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başlıyor
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Adana'da 22-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, sanat dünyasından birçok konuk ağırlayacak ve film gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

Adana'da 32. kez organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, film gösterimleri ile ulusal ve uluslararası programların düzenleneceği festival, sanat dünyasından çok sayıda konuğu ağırlayacak.

Kentte 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festival, ziyaretçilere sinemayla dolu bir hafta yaşatacak.

Festivalle ilgili güncel gelişmeler ve program detayları, festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Kültür Sanat
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